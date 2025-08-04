高雄客家孩童「歌唱」外交！高市客委會與馬國檳城客家公會簽MOU

高市客家事務委員會主委楊瑞霞（左4）與檳城客家公會會長高級拿督彭永添（右4）簽屬友好交流合作備忘錄MOU。（高市客委會提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市客家兒童合唱團前往馬來西亞見學交流，透過孩童歌聲與當地學校、社團溫馨互動，帶隊的高市客委會主委楊瑞霞今更與檳城客家公會會長高級拿督彭永添簽署友好交流合作備忘錄，展現另類「歌唱」外交。

高市客家兒童合唱團孩子獻唱客家歌謠，展現另類歌唱外交。（高市客委會提供）

楊瑞霞表示，高雄客庄與馬國檳城都有濃厚的客家文化底蘊，有相同的語言、文化，更傳承祖先的智慧及精神 ，兩地簽署MOU，不僅見證兩國客家情誼，展開跨國文化交流新里程碑，也為日後高市與馬國檳城締結姐妹市奠基。

請繼續往下閱讀...

高雄市客家兒童合唱團拜會霹靂嘉應會館合影留念。（高市客委會提供）

高市客家兒童合唱團去年赴日演出獲熱烈迴響，今年暑假前進馬來西亞檳城見學交流，合唱團由楊瑞霞、藝術總監陳欣宜率領，陸續拜訪檳城商務華文小學、檳城客家公會、霹靂嘉應會館等，受到當地團體熱情歡迎。

合唱團孩子陸續獻唱金曲音樂人林生祥創作的〈歡迎歌〉、金曲客語歌手羅文裕的〈茶頂山个風〉及〈日頭花〉、〈數字歌〉等客家歌謠，檳城客家公會歌樂團則表演客家舞蹈、相聲及演唱〈天下客家〉、〈阿糟个鞋〉等客家歌謠，雙方以「客家」歌聲會友，譜出台馬兩國友誼新樂章。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法