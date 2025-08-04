九把刀否認改動《獵人》台詞 反嗆「要有常識跟人性」

知名作家兼導演九把刀。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕針對國民黨立委羅智強批評其「引用動漫台詞排斥外來人士」，知名作家兼導演九把刀昨（3）晚凌晨在臉書回應，強調自己沒有改動漫畫原始對白，並反嗆「要有一點常識跟人性」。他澄清，卡片要驅逐的對象是「不合格、作弊的壞立法委員」，不是外來人士。

九把刀表示，自己多年來喜歡截取漫畫某一格作為視覺輔助，從無名小站、痞客邦時代就開始這麼做，但在政治討論時，幾乎不會更動漫畫的原始對白，因為「搞笑二創」和「嚴肅政治」性質不同。他舉例，曾引用過《灌籃高手》櫻木花道的「左手只是輔助」，但不會改成「投票只是輔助」或「罷免只是支撐」，因為那不是角色原本的台詞。

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針對這次引用《獵人》角色磊扎的台詞「對付外來人士，就用特別道具，很抱歉我必須請你們離開」，九把刀強調，他沒有改動原始內容，也沒有使用網友自行製作的改圖。使用該畫格的目的，是要呈現那張卡片與視覺共鳴效果，「要拿磊扎的對白塞在我的嘴巴裡說是我說的，ㄟ，要有一點常識跟人性耶！」

他解釋，卡片驅逐的「不合格作弊玩家」，指的是「違憲無限擴權的壞立法委員」。其中「不合格」指各種不適任行為，「作弊」則是癱瘓能夠制衡的憲法法庭、無限擴權卻無人可管，他認為這樣的本意沒有那麼難懂。

九把刀說，假帳號與網軍在網路上潑髒水，對常識與人性毫不在意，「我主要還是寫給正常的人看的，就大家好好講話」。他並強調，民主是全體選民的共同選擇，「罷免成功或失敗，都是島的主人，我們，所一起做出來的選擇，這個選擇就是一起承擔」。

他最後呼籲，民主可以守護民主，但假帳號、網軍與潑髒水不是民主。他也再次表態，強大的國防與團結意識，才是台灣未來必須把握的方向。

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