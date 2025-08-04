自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

九把刀否認改動《獵人》台詞 反嗆「要有常識跟人性」

2025/08/04 12:30

知名作家兼導演九把刀。（資料照，記者胡舜翔攝）知名作家兼導演九把刀。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕針對國民黨立委羅智強批評其「引用動漫台詞排斥外來人士」，知名作家兼導演九把刀昨（3）晚凌晨在臉書回應，強調自己沒有改動漫畫原始對白，並反嗆「要有一點常識跟人性」。他澄清，卡片要驅逐的對象是「不合格、作弊的壞立法委員」，不是外來人士。

九把刀表示，自己多年來喜歡截取漫畫某一格作為視覺輔助，從無名小站、痞客邦時代就開始這麼做，但在政治討論時，幾乎不會更動漫畫的原始對白，因為「搞笑二創」和「嚴肅政治」性質不同。他舉例，曾引用過《灌籃高手》櫻木花道的「左手只是輔助」，但不會改成「投票只是輔助」或「罷免只是支撐」，因為那不是角色原本的台詞。

針對這次引用《獵人》角色磊扎的台詞「對付外來人士，就用特別道具，很抱歉我必須請你們離開」，九把刀強調，他沒有改動原始內容，也沒有使用網友自行製作的改圖。使用該畫格的目的，是要呈現那張卡片與視覺共鳴效果，「要拿磊扎的對白塞在我的嘴巴裡說是我說的，ㄟ，要有一點常識跟人性耶！」

他解釋，卡片驅逐的「不合格作弊玩家」，指的是「違憲無限擴權的壞立法委員」。其中「不合格」指各種不適任行為，「作弊」則是癱瘓能夠制衡的憲法法庭、無限擴權卻無人可管，他認為這樣的本意沒有那麼難懂。

九把刀說，假帳號與網軍在網路上潑髒水，對常識與人性毫不在意，「我主要還是寫給正常的人看的，就大家好好講話」。他並強調，民主是全體選民的共同選擇，「罷免成功或失敗，都是島的主人，我們，所一起做出來的選擇，這個選擇就是一起承擔」。

他最後呼籲，民主可以守護民主，但假帳號、網軍與潑髒水不是民主。他也再次表態，強大的國防與團結意識，才是台灣未來必須把握的方向。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應