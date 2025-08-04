藍委王鴻薇批「大支」身兼文總執委「球員兼裁判」 文總回應了

國民黨立委王王鴻薇。（資料照）

〔記者董柏廷／台北報導〕國民黨立委王鴻薇近日質疑饒舌歌手「大支」經營的音樂公司，在4年內獲得至少2029萬7019元補助，其中包含3筆總計1000萬元來自中華文化總會安排的證交所「自由捐贈」。王今天（4日）再進一步指出，大支本身也是文總的執行委員，質疑此舉恐屬「球員兼裁判」，並要求文化總會對外說明。

王鴻薇表示，文化總會去函證交所，由證交所「自由捐贈」給大支經營的「人人有功練音樂工作室」，該公司資本額僅10萬元，且補助連續多年固定給予。她質疑，在執行委員身份下承接來自文化總會指示安排的捐贈，恐有利益迴避問題。

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對此文總說明：「《校長兼撞鐘》是2023年開始的計畫，文化總會年度預算皆為前一年審核，而曾冠榕（大支）為2025年2月18日透過文總全體會員投票選出的新任委員，並無參與2023年至2025年《校長兼撞鐘》的預算核定，因此完全沒有『球員兼裁判』的情況。」

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