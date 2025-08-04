截圖漫畫有分寸！九把刀回應羅智強：不改原台詞是原則

知名作家兼導演九把刀。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕罷免國民黨立委羅智強的話題延燒，知名作家兼導演九把刀今（3日）晚在臉書發文回應，針對外界認為他引用《獵人》台詞排斥外來人士，他表示自己「沒有更動原台詞」，並解釋多年來使用漫畫截圖的原則。

九把刀在文中提到，自己「很喜歡截圖漫畫的某一格去作一個表達」，從無名小站與痞客邦時期便開始使用，但「除非是爆笑的二創，不然在討論政治時，幾乎不會讓漫畫裡的原始對白做出更動」。他舉例，「比如我截圖過櫻木花道的『左手只是輔助』，但我不會去把那句話改成『投票只是輔助』或『罷免只是支撐』，畢竟櫻木花道就沒這樣說啊！」

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針對獵人》Greed Island篇角色磊扎台詞「對付外來人士，就用特別道具，很抱歉我必須請你們離開」，九把刀說：「我沒有去更動磊扎的對白，即使底下有網友自己做出了改圖的二創，我也沒有拿去使用，畢竟磊扎本人就是沒那樣講。」他強調，使用這張圖主要是呈現那張卡片及其視覺共鳴效果，「要拿磊扎的對白塞在我的嘴巴裡說是我說的，要有一點常識跟人性耶！」

對於引用卡片內容的用意，九把刀表示：「卡片要驅逐的不合格作弊玩家，指的當然就是違憲無限擴權的壞立法委員。不合格（種種不適任）、作弊（癱瘓能夠制衡的憲法法庭，無限擴權沒人可管），都是我的本意無誤。」

他最後在文中強調，「只要有選票，我們都是島的主人。罷免成功或失敗，都是島的主人一起做出來的選擇，這個選擇就是一起承擔。民主可以守護民主，但假帳號跟網軍跟潑髒水不是民主。」並呼籲團結意識與國防的重要性。

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