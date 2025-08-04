涉BL題材與淫穢罪名 海棠文學多名作者遭中國遠洋抓捕

海棠文學城首頁，該站需要註冊會員，多數內容也需要成年或付費才能觀看。 （圖擷取海棠文學城網站）

〔記者董柏廷／綜合報導〕中國大陸近期多地警方對在台灣伺服器平台「海棠文學城」發表耽美（BL）作品的作者展開跨省抓捕，引發言論自由與刑事適用爭議。據多方消息，自 2023 年 6 月以來，已有超過 50 名中國作者因此遭到拘押或刑事追訴，據悉，其中多數為 20 多歲的年輕女性，有人仍在大學就讀，部分甚至因此失去研究生資格。

耽美文學（BL, Boy’s Love）泛指以男男戀愛為主軸的唯美情感小說或漫畫，在華文圈以女性創作者與讀者為主。中國自 2010 年代起加強網路文學與影視審查，耽美內容屢受整頓。部分作者因題材涉及性描寫，被依《刑法》「製作、傳播淫穢物品牟利罪」立案偵辦。

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海棠文學城因內容尺度大、審查鬆，被視為耽美與同人創作的重要平台，包含付費成人作品（俗稱 R18）與原創小說。由於中國境內平台如晉江文學城、LOFTER等審查日益嚴格，許多作者轉向境外平台發表。然而，近年地方公安機關以「跨省辦案」方式，赴外地將作者帶回偵訊，網友稱此為「遠洋捕撈」。

據文化評論人與律師透露，涉案作者稿費收入可能僅數千元人民幣，即構成「牟利」要件。有作者在社群平台發文（後多已刪除）表示，為應付警方傳喚與到案費用，不得不變賣電子設備、遊戲帳號籌資。部分律師與公益團體已組成法律援助團隊，為經濟困難者提供辯護或程序諮詢。

據中國律師指出，此案涉案群體年輕且情節較輕，應檢討是否能建立「輕罪前科消除」制度，避免因短期刑責造成長期社會排斥。有法律界人士提醒，除法律適用外，還需檢視跨省辦案的正當性及執法尺度。

外界亦注意到，耽美與 BL 題材在中國官方審查體系下長期處於敏感位置。2015 年起，中國影視審查明文禁止電視劇與網路劇呈現同性戀情節；2018 年後，官方加強網路文學「掃黃打非」行動，部分平台主動更名或調整頻道，例如將「耽美」改為「純愛」，並限制描寫「脖子以下」的情節。

影視產業方面，BL 改編劇（或稱「耽改劇」）曾創造龐大商機，《陳情令》、《山河令》等作品在中國及海外都引發熱潮，但 2021 年中國國家廣播電視總局明確抵制耽改劇，並以「畸形審美」等理由批評腐女文化。隔年起，BL 改編劇製作與播出全面受限，即便近年稍有鬆動，也多經刪改弱化原有情感線，導致觀眾評價下降。

截至目前，中國官方對此並無統一公開回應，各地辦案機關多引用現行刑法條文作為依據。法律援助團隊則呼籲，應審慎評估案件社會危害性與處理方式，避免過度擴張刑事追訴範圍。

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