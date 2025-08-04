自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

涉BL題材與淫穢罪名 海棠文學多名作者遭中國遠洋抓捕

2025/08/04 13:37

海棠文學城首頁，該站需要註冊會員，多數內容也需要成年或付費才能觀看。 （圖擷取海棠文學城網站）海棠文學城首頁，該站需要註冊會員，多數內容也需要成年或付費才能觀看。 （圖擷取海棠文學城網站）

〔記者董柏廷／綜合報導〕中國大陸近期多地警方對在台灣伺服器平台「海棠文學城」發表耽美（BL）作品的作者展開跨省抓捕，引發言論自由與刑事適用爭議。據多方消息，自 2023 年 6 月以來，已有超過 50 名中國作者因此遭到拘押或刑事追訴，據悉，其中多數為 20 多歲的年輕女性，有人仍在大學就讀，部分甚至因此失去研究生資格。

耽美文學（BL, Boy’s Love）泛指以男男戀愛為主軸的唯美情感小說或漫畫，在華文圈以女性創作者與讀者為主。中國自 2010 年代起加強網路文學與影視審查，耽美內容屢受整頓。部分作者因題材涉及性描寫，被依《刑法》「製作、傳播淫穢物品牟利罪」立案偵辦。

海棠文學城因內容尺度大、審查鬆，被視為耽美與同人創作的重要平台，包含付費成人作品（俗稱 R18）與原創小說。由於中國境內平台如晉江文學城、LOFTER等審查日益嚴格，許多作者轉向境外平台發表。然而，近年地方公安機關以「跨省辦案」方式，赴外地將作者帶回偵訊，網友稱此為「遠洋捕撈」。

據文化評論人與律師透露，涉案作者稿費收入可能僅數千元人民幣，即構成「牟利」要件。有作者在社群平台發文（後多已刪除）表示，為應付警方傳喚與到案費用，不得不變賣電子設備、遊戲帳號籌資。部分律師與公益團體已組成法律援助團隊，為經濟困難者提供辯護或程序諮詢。

據中國律師指出，此案涉案群體年輕且情節較輕，應檢討是否能建立「輕罪前科消除」制度，避免因短期刑責造成長期社會排斥。有法律界人士提醒，除法律適用外，還需檢視跨省辦案的正當性及執法尺度。

外界亦注意到，耽美與 BL 題材在中國官方審查體系下長期處於敏感位置。2015 年起，中國影視審查明文禁止電視劇與網路劇呈現同性戀情節；2018 年後，官方加強網路文學「掃黃打非」行動，部分平台主動更名或調整頻道，例如將「耽美」改為「純愛」，並限制描寫「脖子以下」的情節。

影視產業方面，BL 改編劇（或稱「耽改劇」）曾創造龐大商機，《陳情令》、《山河令》等作品在中國及海外都引發熱潮，但 2021 年中國國家廣播電視總局明確抵制耽改劇，並以「畸形審美」等理由批評腐女文化。隔年起，BL 改編劇製作與播出全面受限，即便近年稍有鬆動，也多經刪改弱化原有情感線，導致觀眾評價下降。

截至目前，中國官方對此並無統一公開回應，各地辦案機關多引用現行刑法條文作為依據。法律援助團隊則呼籲，應審慎評估案件社會危害性與處理方式，避免過度擴張刑事追訴範圍。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應