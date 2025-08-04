王鴻薇稱大罷免要角任執委 文總駁：非近年才加入

國民黨立委王鴻薇。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕針對國民黨立委王鴻薇批評饒舌歌手大支，同時身兼中華文化總會執行委員並接受補助，質疑「球員兼裁判」，同時質疑大罷免要角任文總執委。中華文化總會今（4）日回應，澄清相關計畫與補助核定時間，與大支擔任委員職務並無關聯，並說明委員產生方式及組成背景。

文總表示，《校長兼撞鐘》計畫自 2023 年開始，年度預算皆為前一年審核。曾冠榕（大支）是在 2025 年 2 月 18 日透過文總全體會員投票選出的新任委員，並未參與 2023 年至 2025 年《校長兼撞鐘》的預算核定，因此不存在「球員兼裁判」的情況。

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文總亦補充指出，執行委員及諮議委員共計 46 位，依據《人民團體法》規定，每4年改選1次。會員可自薦或由他人推薦成為候選人，經會員投票選出。委員來自多元領域，對社會的看法立場各有不同，文總不問政治立場、不干預投票過程，並尊重投票結果，一同為台灣文化努力。

對於委員混淆視聽的說法，文總予以否認，並強調，委員多為長期關心台灣文化的有志之士，包括曹興誠、徐旭東、許勝雄、李傳洪等人，都在很早以前就加入文總會員，並非近年才加入。這些資深會員歷經不同執政黨時期，始終全力支持台灣文化發展。

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