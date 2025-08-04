親子溝通第一步 7秒鐘聽聽孩子怎麼說

（圖/達志影像）

〔記者魏伶如／台北報導〕很多孩子成長進入國、高中階段，父母會覺得愈來愈不了解孩子的世界，把進入青春期的孩子不說話、不回應與遠距離，認為孩子進入了「叛逆期」。

但是芙樂奇心理諮商所所長張雅淳解釋心理學上所看見的青春期孩子，不是叛逆，而是進入了「自我認同」的發展階段。「叛逆」其實是父母的話語，認為孩子不再聽自己的話，所以孩子叛逆父母；「自我認同」是孩子的話語，因為孩子很認真思考「我是誰，我也有自己的想法，父母的想法不一定適用於我。」

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張雅淳提醒家長在與孩子溝通時，孩子有時不是不說，而是父母說太多，她建議加入兩個調劑方式進入孩子的青春世界。

1.理解先於建議：溝通不是只有聽大人說話。通常我們會擔憂孩子受到傷害，所以急於給孩子建議，但建議卻會陷入都是大人在說話，而孩子在聽。

青春期的溝通方式，父母可以先聆聽孩子的話語，根據心理學研究，好的聆聽是聽對方說話7秒鐘，所以父母可以嘗試「聽孩子說話7秒」，就可以聽到孩子內心深處的聲音唷！

2.給予有限的選擇：如果聆聽完畢，父母想要給予建議，可以提供有限的選擇。

青春期的孩子不是給予「是非題」，要孩子順著我們的方法執行，建議父母可以嘗試給予孩子「選擇題」，有限的選擇是可以提供孩子穩健的選項及方向，同時也讓孩子擁有自主權，並學習為自己的選擇負責，所以父母可以「提供孩子3個選項，並分析利弊得失」，但是最後的決定權交給孩子做決定！

隨著孩子慢慢長大，父母不需要再像過去一樣緊緊握住孩子的手，也不是因為叛逆而急著放手，而是透過「7秒聆聽」與「有限的選擇題」，牽著孩子的手慢慢往前走。

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