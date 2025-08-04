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藝文 > 品風格 > 設計美學

世博之城最閃耀的台灣光譜 工藝巨匠陳景林1000小時藍染畫驚豔大阪

2025/08/04 17:05

陳景林親自率領團隊到大阪布展。（文化部提供）陳景林親自率領團隊到大阪布展。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕我們從來沒有想過，在一場以視覺為主的展覽裡，一位傳統工藝師的新作，可以在前輩畫家名作群、當代設計名家及多媒體藝術天團之外，自成一個獨立展間，且以無比的能量，讓人為之驚嘆。台灣工藝大師陳景林集結40年色彩與染織工藝研究，以超過1000個小時的殫精竭慮與精心手作，完成一幅9公尺寬、3.5公尺高的巨幅染織山水畫〈台灣母親河〉，在大阪文化世博成為最閃耀的「台灣光譜」。

陳景林親自率領團隊到大阪布展。（文化部提供）陳景林親自率領團隊到大阪布展。（文化部提供）

策展人林昆穎表示，做為We TAIWAN參與2025大阪世博的核心展覽之一，「台灣光譜」不僅是一場展覽，也是一種來自島嶼的美學實踐方式，陳景林領銜的「光織自然」，就是「台灣光譜」4大展區之一。69歲的陳景林被譽為「再現大地色彩的染織行者」。以超過40年的時間，藉著一次次試驗，找出超過2000種色樣，這樣具科學精神的積累，在文化世博鋪陳出一整面牆的色彩詩篇。

〈台灣母親河〉（後方）與〈台灣色譜牆〉（右）將陳景林做為工藝巨匠40年的長途跋涉，做了深情凝望。（記者凌美雪攝）〈台灣母親河〉（後方）與〈台灣色譜牆〉（右）將陳景林做為工藝巨匠40年的長途跋涉，做了深情凝望。（記者凌美雪攝）

同展間另一面牆所展示的，就是新作〈台灣母親河〉。陳景林說，這件作品是為故鄉所作，描繪水里鄉龍神橘到信義鄉合流坪之間的濁水溪曲流地形。為與「色譜」牆的繽紛多彩平衡對應，陳景林選擇藍色的基調，再於其間以極為細緻的層次展現山巒雲霧、森林、水流，除了基本的布面，還利用縫針創造肌理，而為了求得細膩的色彩層次，共動用了8個大型染色缸，一次又一次精心疊色，總計超過1千小時的工序才完成。

1千小時染出1條「母親之河」，每一道層染，不僅是陳景林在藝術創作上的技術突破，對照眼前另一面色譜牆，更讓觀看的人，感受到一種對土地的敬意，以及對人生長途跋涉的深情回望。

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