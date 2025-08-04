敢和她對望嗎？《林投姐，妳叫什麼名字？》VR舞蹈沉浸劇 揭最溫柔的凝視

《林投姐，妳叫什麼名字？》結合現場演唱與聲音設計，增添情感層次。（劉振祥攝，何曉玫ＭeimageDance提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北西門紅樓9月將迎來一場跨越舞蹈、科技與靈異傳說的全新體驗。編舞家何曉玫領軍的何曉玫MeimageDance，將於9月6日至9月28日推出全台首創沉浸式VR舞蹈作品《林投姐，妳叫什麼名字？》，觀眾不再只是坐在觀眾席，而是直接走進故事，與傳說中的「林投姐」四目相對。

《林投姐，妳叫什麼名字？》結合8K立體攝影、VR虛擬實境、電影級特效化妝與現場舞蹈演出。（劉振祥攝，何曉玫ＭeimageDance提供）

此作結合8K立體攝影、VR虛擬實境、電影級特效化妝與現場舞蹈演出，打造出台灣劇場首見的跨感官沉浸體驗。從「脫鞋入場、交出名字、喝下眼淚」開始，觀眾將一步步走入紅樓深處，穿過布幕與月琴聲，在米堆間遇見舞者重生，最後戴上VR頭盔，親身進入林投姐的記憶幻境，看見她的臉、傷痕與愛過的樣子。

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《林投姐，妳叫什麼名字？》，觀眾不再只是坐在觀眾席，而是直接走進故事，與傳說中的「林投姐」四目相對。（劉振祥攝，何曉玫ＭeimageDance提供）

作品前身《林相繽紛｜林投～姐ㄚ》曾代表台灣登上美國西南偏南藝術節（SXSW）與德國威瑪藝術節，獲威瑪藝術節藝術總監Rolf C. Hemke讚譽「在題材、科技與藝術表現上達到驚人高度」。這次回到台灣，團隊全面升級敘事、技術與體驗設計，成為長銷定目劇版本。

音樂部分邀來音樂大師陳明章擔任顧問，加入現場演唱與聲音設計，讓聲場更鮮活。視覺則運用電影級特效化妝與身體捕捉技術，讓林投姐不再是遙遠傳說，而是會看著你、甚至和你對望的真實存在。

《林投姐，妳叫什麼名字？》在敘事、技術與體驗設計上全面升級，（劉振祥攝，何曉玫ＭeimageDance提供）

何曉玫指出：「我一直在想，一個被貼上這麼多標籤的女性，還有沒有機會活成另一種樣子？」她將林投姐從恐怖傳說轉化為有血有淚的女性生命，邀觀眾在對望中回望自己的記憶與身分。

此外，表演延伸出「五感互動體驗」，包括籤詩與塔羅結合的命運裝置，每位觀眾可抽取一張詩籤，獲得專屬訊息；以及呼應作品意象的「林投姐通寧水」，讓氣味、口感與記憶同時烙印身體。詳詢何曉玫ＭeimageDance官方粉絲專頁。

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