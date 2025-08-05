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快來收編今夏話題「娃包」！國美館限量任務挑戰等你破關

2025/08/05 08:00

「與娃同行的展覽時光— 國美館限定娃包專場」抽獎文創小物。（國美館提供）「與娃同行的展覽時光— 國美館限定娃包專場」抽獎文創小物。（國美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立台灣美術館8月1日至8月31日推出解謎藝術任務「Mr. ART的秘密檔案」，邀請觀眾背上專屬娃包，穿梭館內展區進行解謎挑戰，限量娃包領完為止，完成任務還能帶走獨家〈鹿圖〉藝術拼圖，並享有國美館藝術商店折扣優惠。

活動將闖關遊戲、展覽導覽、文創收藏一次打包。參加者只要花250元（可使用文化幣或現金），即可獲得專屬闖關卡與「國美藝術娃包」，內含2款精緻文創品：主題造型娃包與Mr. ART造型鑰匙圈，還有絨毛材質打造的原創角色「MoMo默默」玩偶，療癒度爆表。

國美館「國美藝術任務——Mr. ART的秘密檔案」至8月31日止。（國美館提供）國美館「國美藝術任務——Mr. ART的秘密檔案」至8月31日止。（國美館提供）

任務共分6大關卡，橫跨《時代印記：國美典藏常設展》、藝術圖書中心與國美館藝術商店等館內特色空間。玩家需依線索逐步完成挑戰，每闖過一關即可獲得一片拼圖，集滿六片即可完成完整畫面。完成任務後，還能憑拼圖享國美館藝術商店滿500元現折50元優惠，讓藝術體驗延伸到生活中。

國美館更同步推出社群活動「與娃同行的展覽時光—國美館限定娃包專場」，邀請民眾拍下與國美藝術娃包同行的觀展照片，上傳至指定Facebook貼文並留言分享心得，就有機會抽中團圓雙層玻璃對杯、Mr. ART喜怒哀樂襪組、藝術口金包等文創好禮。

國美館推出暑期任務「Mr. ART的秘密檔案」解謎挑戰限量娃包領完為止。（國美館提供）國美館推出暑期任務「Mr. ART的秘密檔案」解謎挑戰限量娃包領完為止。（國美館提供）

活動設計希望讓觀眾與藝術產生更多互動與連結，尤其年輕世代可以在闖關中自然認識館藏與展覽故事，把「看展」變成一場參與感十足的探險。同時，讓娃包不只是裝飾，也是觀展的一部分。詳詢國立台灣美術館官網（www.ntmofa.gov.tw）。

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