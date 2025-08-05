故宮攜手台北榮總推「今牌人生」 微型展走進記憶的多重宇宙

故宮攜手北榮推出「今牌人生─記憶的多重宇宙」微型展，邀請民眾穿越人生時光，看見記憶的多樣面貌。（故宮提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立故宮博物院攜手台北榮民總醫院失智治療與研究中心，以雙方共同研發的《今牌人生認知牌卡》為主軸，於台北榮總中正大樓一樓文化走廊推出《今牌人生─記憶的多重宇宙》微型展，展期至8月31日，邀請民眾穿越人生時光，看見記憶的多樣面貌。

故宮表示，《今牌人生─記憶的多重宇宙》微型展，以故宮與北榮攜手推出的《今牌人生認知牌卡》為核心，融合文物、藝術與療癒對話，展現雙方自2021年起跨域合作的成果。這套共60張的認知促進牌卡，作為非藥物輔助療法的新嘗試，取材自60件故宮精選文物及其故事，將認知輔療融入日常，兼具趣味性與知識性，藉此喚起珍貴的生命記憶，並在過程中連結自我情感與認同。

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「今牌人生─記憶的多重宇宙」微型展，以故宮與北榮攜手推出的《今牌人生認知牌卡》為核心，展現藝術療癒人心的力量。（故宮提供）

展覽同時回顧故宮與北榮合作的重要歷程，從最初的跨域對話、牌卡實測，到工作坊訓練、實地推廣與記者會活動等，逐步建立兼具在地性與應用性的合作模式。2023年起，雙方更擴大辦理北、中、南區共7場專業人員培訓，累計參與人數達400人，持續深化藝術與醫療跨域結合的實踐經驗。

現場另設有「今牌互動抽牌區」，邀請觀眾掃描QRcode線上抽取牌卡，寫下與牌面內容呼應的回憶或感想。凡參與活動者，即有機會獲得市價800元的《今牌人生》認知牌卡一套，限量20名。詳詢故宮官網。

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