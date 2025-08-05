日媒關注台灣文化世博 吉祥物「a-We」究竟是藍是綠引討論

「a-We」空飄大氣球究竟是藍是綠引討論。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／大阪報導〕文化部策畫的「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」，上週末正式展開，在VS.、大阪中央公會堂、童書之森中之島舉辦的實體活動，不僅療癒系吉祥物「a-We」爆紅熱賣，展演活動也受日本主流媒體包括共同通信社、朝日新聞、日本經濟新聞等關注報導，且登上每日放送電視台晨間新聞。

「a-We」空飄大氣球究竟是藍是綠引討論。（記者凌美雪攝）

據文化部統計，首週2日的活動，吸引超過6000人次參與，表演節目口碑相傳，第2日人潮都比開幕首日高，創作靈感源於《哆啦A夢》的編舞家黃翊作品《黃翊與庫卡》，更在首演隔日觀眾暴增，很多日本民眾紛紛表示，原來機器人可以這麼溫柔有感情，還有人大讚「台灣已經可以製造有思想、有感情的機器人」。

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有趣的是，吸引搶購熱潮的「a-We」，有人說是綠色，有人說是藍色，因此，很多人特地跑到空飄大氣球的中央公會堂廣場再看一次，發現艷藍的天空下，「a-We」確實不是藍色，但也不像綠色，或可說，「a-We」的顏色更接近融合了有山有水的「台灣青」。

「a-We」娃娃大受日本民眾歡迎。（記者凌美雪攝）

不過，就設計總監方序中所說，「a-We」是海底板塊推擠下誕生的獨特生物，像是一個在困境中擠壓出來的希望泡泡，會透過不斷成長、變形，找尋自己舒適自在的生存之道，「a-We」活力滿滿、勇於挑戰，正如同台灣，擁有包容、彈性、適應生存的應變韌性。所以，「a-We」其實是可能以各種顏色現身的。

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