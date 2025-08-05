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黑暗聲音劇場《再說一次再會》 9/27高市圖粉墨登場

2025/08/05 14:21

演出海報以黑卡紙搭配灰墨與白墨印製，並以點字打洞的方式製造可觸感層次，象徵視障者以非視覺方式感知世界。（記者蘇福男翻攝）演出海報以黑卡紙搭配灰墨與白墨印製，並以點字打洞的方式製造可觸感層次，象徵視障者以非視覺方式感知世界。（記者蘇福男翻攝）

〔記者蘇福男／高雄報導〕由全視障者創作、演出及導演的黑暗聲音劇場《再說一次再會》，9月27、28日將於高雄市立圖書總館小劇場粉墨登場。

由全視障者創作、演出及導演的黑暗聲音劇場《再說一次再會》，9月27日將於高雄市立圖書總館小劇場粉墨登場。（記者蘇福男攝）由全視障者創作、演出及導演的黑暗聲音劇場《再說一次再會》，9月27日將於高雄市立圖書總館小劇場粉墨登場。（記者蘇福男攝）

《再說一次再會》講述一位跑場樂師「陳博文」一生的片段故事，從台南到台北、從電台到小包廂，他的音樂牽起三代人對家族、戀情、友情與人生的情感記憶，沒有舞台、沒有燈光，觀眾將進入伸手不見五指的劇場空間，透過聲音、氣味與觸感，展開一場感官的旅程。

「請你閉上眼睛，讓聲音帶你出發。」在一段微光瀰漫的片刻中，第33屆金曲獎台語歌王王俊傑緩緩撥動琴鍵，觀眾沉浸於音樂與感官交織的流動之中，親身體驗這場跨越視覺邊界的劇場創作。

此次演出海報以黑卡紙搭配灰墨與白墨印製，並以點字打洞的方式製造可觸感層次，象徵視障者以非視覺方式感知世界，設計團隊表示，設計理念以「在黑暗中尋光，透過聲音與記憶連結人心」為主軸，點字如樂譜般在紙面流動，彷彿音符化為看不見的旋律，訴說著小女孩對阿公深切的思念。

演出記者會銓興營造與三餘書店團隊舉辦公益捐書儀式，捐贈《不倒翁的奇幻旅程》口述影像DVD給視障團體及學校，展現文化近用的具體實踐，三餘書店表示，《不》片為台灣首部在院線階段導入「口述影像」的電影，透過語音描述讓視障觀眾也能「看見」電影。

《再說一次再會》黑暗聲音劇場9月27、28日將於高雄市立圖書總館B1小劇場連演3場，購票連結與詳細資訊請參閱：https://www.takaobooks.tw/news-info.asp?id=1735

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