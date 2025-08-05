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感恩8月！大嵙崁絲竹樂團10日奏響年風華

2025/08/05 14:26

桃園市「大嵙崁絲竹樂團」成立於2006年今年邁入20年。（大嵙崁絲竹樂團提供）桃園市「大嵙崁絲竹樂團」成立於2006年今年邁入20年。（大嵙崁絲竹樂團提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市「大嵙崁絲竹樂團」成立於2006年，從一根竹笛、一把琵琶、一把胡琴、一把古箏開始，今年邁入20年，本月10日下午2點將在桃園市大溪區多功能體育館2樓演藝廳舉辦「感恩八月・風華二十」大嵙崁絲竹樂團20週年暨父親節公益音樂會，採免費入場，期待更多樂友一同與團員以樂會友，共同迎向下個更精采的20年。

大嵙崁絲竹樂團團長李玉玲表示，該樂團由一群熱愛絲竹音樂的樂友共同組成，為傳承傳統絲竹音樂之美，愛樂樂活、自娛娛人，推廣聆聽絲竹樂音淨化心靈，以提升人文藝術氣息，樂團分成四聲部合奏，有竹笛吹管、彈撥、拉弦、打擊樂，由陳駿老師指導，演出曲目廣泛，傳統樂曲、通俗小品、民俗歌謠、流行樂曲等。

大嵙崁絲竹樂團歷年經常受邀各界大小型藝文音樂活動演出，如母親節、七夕情人節、花彩節、文藝季、梅花季、媽祖文化節、慈湖音樂季等活動演出廣受好評；今年第5場的「絲竹愛樂傳愛送暖」20週年紀念慈善公益推展系列活動，適逢父親節溫馨8月，擇訂8月10日舉辦歡慶20週年暨父親節公益音樂會，分享樂團學習成果發表。

李玉玲說，音樂會選曲切題、內容豐富、雅俗共賞，邀請傑出團友獨奏、協奏演出，另安排絲竹小團精選曲，並製作電子節目冊易讀易賞，採自由免費入場，期待更多樂友一同與團員以樂會友，共同迎向下個更精采的20年！

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