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最強文創盛會！「台灣文博會」IP爆棚 變種吉娃娃、蜜柑站長都來了

2025/08/05 10:36

每年IP品牌商展熱門攤位之一，｢變種吉娃娃」今年依然參展。（記者董柏廷攝）每年IP品牌商展熱門攤位之一，｢變種吉娃娃」今年依然參展。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕2025台灣文博會重頭戲品牌商展與「黑潮星樂園」今（5）日在南港展覽館1館正式登場，今年規模創歷年新高，不只國際參與度大幅提升，IP授權、文創品牌與異業合作一次看足。

人氣IP蜜柑站長萌樣吸睛。（記者董柏廷攝）人氣IP蜜柑站長萌樣吸睛。（記者董柏廷攝）

本屆品牌商展匯聚來自10國與地區、426家廠商、逾650家品牌與IP內容，攤位數高達932個，國際展商參展數較去年成長2倍，吸引逾60位國際買家來台，預計舉辦超過360場媒合洽商。展會以「嗨！水域場」為年度主題，諧音呼應「海水浴場」的夏日氣息，並以「霓虹空氣色彩」營造出閃耀未來感，呼應品牌的嶄新能量。現場共規劃「風格生活」、「文創禮品」、「當代工藝」、「島嶼風尚」、「文化永續」、「品味時尚」、「原創角色」、「插畫應用與數位娛樂」、「文創新秀」及「黑潮星樂園」等10大展區，並以「療癒光波站」、「台味浪潮站」、「永續未來場」、「躁動中萌芽」、「社畜不哭俱樂部」、「內建BUG的Z世代」6大未來趨勢專區吸睛，直擊當代買家的喜好與市場風向。

今年展會以「嗨！水域場」為年度主題，並以「霓虹空氣色彩」營造出閃耀未來感，呼應品牌的嶄新能量。「療癒光波站」、「台味浪潮站」、「永續未來場」、「躁動中萌芽」、「社畜不哭俱樂部」、「內建BUG的Z世代」6大未來趨勢專區直擊當代買家的喜好與市場風向。（記者董柏廷攝）今年展會以「嗨！水域場」為年度主題，並以「霓虹空氣色彩」營造出閃耀未來感，呼應品牌的嶄新能量。「療癒光波站」、「台味浪潮站」、「永續未來場」、「躁動中萌芽」、「社畜不哭俱樂部」、「內建BUG的Z世代」6大未來趨勢專區直擊當代買家的喜好與市場風向。（記者董柏廷攝）

IP授權區，台灣原創角色齊聚亮相，包括以鬼馬表情紅遍貼圖與潮流圈的「變種吉娃娃」、吸金力驚人的捷運吉祥物「蜜柑站長」，以及「1G與珍妮」、「KINGJUN」、「鹿人」、「廢物女友」等跨界合作與社群熱度居高不下的角色品牌。

除了展覽，文博會同步推出3場趨勢論壇，分享國際市場與跨世代行銷秘訣，並邀請三麗鷗AKIKO IRIE、華納兄弟Carlene Tan暢談全球經典角色品牌的經營之道；台灣創作者怪奇事物所、章魚熊、小兒子阿甯咕、霸軒等也將分享IP從創意發展到走向國際的心法。

原創IP貓貓蟲咖波周邊商品。（文化部提供）原創IP貓貓蟲咖波周邊商品。（文化部提供）

品牌商展8月5日及6日為專業買家日，7日至11日開放一般民眾入場。「黑潮星樂園」全檔期舉辦授權大會、一對一洽商及限定買家專屬活動，讓台灣IP與國內外市場無縫對接。現場不只適合專業人士，也有拍照打卡熱點，是今夏必逛的文創盛會。詳詢台灣文博會官網（https://creativexpo.tw/

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