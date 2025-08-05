2025台南藝術節How Young！好樣的 聚焦在地與國際創作

維帢亞・阿塔瑪 《父親唱過的歌（五月的三天）》演出劇照。（南市文化局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2025台南藝術節邁入第13屆，將於10月24日至11月30日盛大登場，以「How Young！好樣的」為策展主軸，展開五大節目脈絡：城市主張、台灣製造、國際串聯、教育共創、藝文一條通，內容橫跨戲劇、舞蹈、展覽與多元城市行動。

本屆藝術節首度集結8位來自台南的青年藝術家返鄉策展，推出《城市樂手的日與夜》、《舞蹈一日遊》、《台南食物都很甜》等作品，以在地視角回應城市文化，展現「台南人，台南策展」的行動實踐。

請繼續往下閱讀...

僻室House Peace《斷橋》演出劇照（僻室House Peace提供／攝影：吳峽寧）

「台灣製造」單元邀集多部國內矚目劇場作品，包括同黨劇團榮獲台北戲劇獎「最佳戲劇獎」的《父親母親》，由許哲彬執導的《好事清單》、僻室《斷橋》、伍拾製作《咖啡廳/Dance to 40+》等，呈現當代創作的深度與廣度。

國際節目也不容錯過！韓國編舞家金寶藍帶來《跳舞吧！歐爸》，結合K-pop與當代舞風；還有日本松本奈奈子《京都幻想華爾滋》、泰國導演維帢亞《父親唱過的歌》、印尼與日本跨國共製《附生》等，打造亞洲交流新視野。

松本奈奈子 《京都幻想華爾滋》演出劇照。（南市文化局提供）

此外，今年藝術節亦規畫多項教育共創與社區參與活動，並首推「藝文一條通」串聯文化路線，讓藝術走出劇場、深入生活。

南市文化局長黃雅玲表示，本屆總策展人由資深劇場人溫慧玟擔任，節目集結台灣與國際優秀團隊，是一場展現台南文化能量與創造力的藝術盛會。

早鳥優惠自即日起至8月31日開跑，單場8折起、任選3檔再享85折優惠（需含1場國外節目）。更多活動資訊詳見臺南藝術節官方網站https://tnaf.tainan.gov.tw/。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法