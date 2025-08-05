閱讀品牌國際化 屏東南國漫讀節邀韓國暢銷作家朴相映來台

韓國人氣作家朴相映將首度參加南國漫讀節。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕邁入第7屆的屏東「南國漫讀節」將於本（8）月30日開跑，為期3個月舉辦逾40場主題講座、走讀與互動工作坊，國內外作家與文化名人齊聚屏東，其中韓國暢銷作家朴相映將應邀來台分享。

南國漫讀節已成為全台矚目的閱讀盛事，不只深耕在地，更將閱讀品牌推向國際，2024年獲法國設計獎金獎及倫敦設計獎雙料肯定，今年以「跟著○△～去旅行」為主題，串聯文學、影視作品、親子教養、飲食文化及地方文史，探索當代閱讀的多元風景。

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屏東縣政府表示，8月30日上午11時首場開幕講座由縣長周春米與資深演員譚艾珍偕女兒歐陽靖及愛孫「新醬」，展開深度又不失輕鬆感的對話，一家三代經常造訪屏東，旅行足跡與生活日常時常在社群曝光，與本屆以旅行為主題相呼應，備受期待。

文化處表示，今年延續國際交流，邀請韓國人氣作家朴相映出席，小說集《在熙，燒酒，我，還有冰箱裡的藍莓與菸》獲得亞洲讀者廣泛喜愛，更改編為電影《在熙的男，朋友》及影集《大都市的愛情法》進而成為焦點。此次講座他將與讀者面對面分享作品裡的愛情觀與自我認同。

2025南國漫讀節持續至12月，走入屏東各地，超過40場活動將陸續登場，喜愛閱讀與藝文的民眾一定不能錯過。相關場次報名資訊可關注文化處官網與臉書。

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