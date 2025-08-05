萌力輾壓翠玉白菜！故宮「小翠娃娃」 文博會「必抱」療癒明星

故宮重要文物IP「小翠娃娃」預計將成為「必抱回家」的療癒明星。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕2025台灣文博會重頭戲品牌商展與「黑潮星樂園」今（5）日於南港展覽館1館正式開展，今年規模創歷年新高，不僅國際參與度翻倍成長，更集結IP授權、文創品牌與異業合作亮點。現場最吸睛的莫過於由文策院策劃的「IPOP-UP！台咖潛力IP養成專門店」以及故宮博物院的「翠玉白菜」IP衍生商品「小翠娃娃」，都成為打卡與吸睛焦點。

故宮展位除了經典特展圖錄、書畫仿製品與文創商品外，重要文物翠玉白菜IP「小翠娃娃」預計將成為「必抱回家」的療癒明星。小翠娃娃採用柔軟絨毛布料製作，搭配Q萌臉型與白菜造型，擁有極高辨識度與親和力。無論是當作安撫玩偶、居家擺飾，或是送給親友，抱在懷裡的瞬間都能感受到滿滿幸福感。

請繼續往下閱讀...

文策院「IPOP-UP！台咖潛力IP養成專門店」結合調查數據呈現12組IP的跨域發展與商業潛力。（記者董柏廷攝）

文策院「IPOP-UP！台咖潛力IP養成專門店」展區也同樣吸睛。聚焦IP商轉與授權模式，結合調查數據呈現12組IP的跨域發展與商業潛力，其中6組原創圖像角色IP各具特色。包括漫畫家黃色書刊改編為動畫的《勇者系列》、攜手爭鮮推出聯名玩偶〈壽司圖鑑〉的《10秒鐘教室》、與日本西武鐵道合作彩繪列車的療癒角色《爽爽貓》、出自韋宗成《冥戰錄》且曾任西門町商圈代言人的《林默娘》、與全家便利商店推出中元節商品的《鬼門圖文》，以及曾辦線上虛擬售票演唱會的人氣VTuber《杏仁ミル》。這些IP不僅活躍於社群，更成功跨足商品、演出、品牌合作，展現台灣IP的多元生命力。

文博會展期還有品牌解鎖國際市場秘訣、Z世代行銷打造計畫、文化與科技跨界發展等3場趨勢論壇，以及聚集三麗鷗、華納兄弟、怪奇事物所、章魚熊、小兒子阿甯咕、霸軒等講師的角色IP論壇，分享國際市場經驗與粉絲經營心法。

文策院「IPOP-UP！台咖潛力IP養成專門店」聚焦IP商轉與授權模式。（記者董柏廷攝）

2025台灣文博會品牌商展8月5日與6日為專業買家日，7日至11日開放一般民眾入場。「黑潮星樂園」全展期舉辦授權大會、一對一洽商與限定買家專屬活動，幫助台灣IP對接國際市場。想近距離接觸台灣原創IP、抱走「小翠娃娃」或解鎖更多創意靈感，務必趁展期衝一波南港展覽館。詳詢台灣文博會官網（https://creativexpo.tw/）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法