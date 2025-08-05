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文化部補助「大支」遭質疑 李遠： 硬扣政治帽子很冤枉

2025/08/05 11:25

文化部長李遠今日出席「2025台灣文博會」品牌商展暨黑潮星樂園開幕記者會。（記者董柏廷攝）文化部長李遠今日出席「2025台灣文博會」品牌商展暨黑潮星樂園開幕記者會。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕針對國民黨立委王鴻薇近期質疑饒舌歌手大支（本名曾冠榕）獲得補助引發爭議事件。文化部長李遠今（5）日出席「2025台灣文博會」品牌商展暨黑潮星樂園開展活動受訪時表示，大眾對文化部補助制度存在偏見，將其等同「要飯」或政治分配是錯誤認知，強調獎勵制度公開競爭、完全無政治干預。

李遠說，文化部長期推動多元獎勵計畫，申請者競爭激烈，能獲獎勵的比例不高。「像這次大支的事件，他好幾年前就開始向文化部申請饒舌音樂節目計畫，包括饒舌音樂下鄉，專門提拔在地或學校喜愛饒舌的歌手表演，屬於與產業相關的長期活動。」

針對外界質疑補助涉及政治因素，李遠澄清，文化部不會干涉創作者的表演內容，「我們不會管他唱什麼，硬要把它講成政治，是滿冤枉的」。他並強調，「我在這裡保證完全沒有政治干預，你認為有，那是一個黨國思想。」

李遠指出，戒嚴時代早已過去，文化部不會在審查或補助過程中追問申請者的政治立場。「就像今天的活動，我們補助了34個IP，會問他背後是誰嗎？會問他是藍、綠還是白嗎？完全沒有。」

他強調，社會上對文化補助的觀感，是基於過去黨國體制的延伸誤解。他以自身經驗指出，在戒嚴時期，選舉投票往往早有安排，帶著那種思維來檢視現今的補助制度，是對文化人極不公平的指控。

李遠呼籲，不要將文化部的補助簡化為政治資源分配或不勞而獲的「要飯」。他表示，「很多文化人完全靠專業能力取得獎勵，這是他們長期耕耘的成果。我在這裡也特別為這些文化人叫屈。」

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