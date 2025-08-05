台灣文博會「品牌商展」登場！文化部長李遠：文化是心創意是翅膀 推動台灣IP跨域走向國際

文化部長李遠今日出席文博會品牌商展開幕記者會，致詞時表示：「文化是心，創意是翅膀。」（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由文化部主辦的2025台灣文博會品牌商展暨黑潮星樂園開，今（5）日在台北南港展覽館登場，集結34家具發展潛力的原創IP品牌，展現台灣文化創意產業的多元面貌與商業能量。文化部長李遠出席致詞時指出，台灣的創作能量橫跨世代，從12歲到80歲皆能展現驚人創意，而IP的價值並非僅止於可愛圖像，更需承載情感、文化與世界觀，才能在國際市場上站穩腳步。

李遠以個人幽默的生活經歷引入談話，表示自己對童趣和創造力保持高度熱情，並引用英國作家碧雅翠絲・波特（Beatrix Potter）的話：「沒有一件事情，比心靈回到童年的狀態，更像是真實的天堂。」他認為保持童心是創作的重要基礎，也分享自己在徵求IP與動畫時，特別鼓勵跨域改編，例如將漫畫、繪本、小說轉化為動畫，或將既有知名IP角色轉化為繪本，促進不同領域的創作交流與合作。

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文化部長李遠（左）參觀黑潮星樂園展區。（記者董柏廷攝）

李遠強調，成功的IP背後必須有豐厚的文化基礎，能夠與社會情感、人物性格與特有文化緊密連結，才能跨界延伸至文學、電影、動畫、漫畫等多元領域，並推向國際市場。文化部將持續加強對IP產業的支持與推動，期望台灣IP在短時間內走向世界。他提到，「文化是心，創意是翅膀」，並強調文化部的選拔標準以專業與實力為唯一依據，無涉政治色彩。

本屆品牌商展由文化部攜手國內優秀IP品牌與文創企業，邀集涵蓋插畫、設計、故事創作、動漫、遊戲與生活風格等領域的品牌參展，展現台灣原創IP的多元發展與跨域整合能力。展覽區內設有多個專題展位，呈現IP從角色設定、故事背景到商品開發的完整生態鏈，並安排互動體驗與媒合活動，促進業者與國內外買家的交流合作。

黑潮星樂園則以沉浸式情境展示呈現台灣IP的故事世界，觀眾可在展區中透過視覺、聽覺與互動設計，走進角色的故事場景，體驗IP的魅力與延伸可能。展覽期間亦舉辦多場論壇與講座，邀請業界專家與創作者分享IP經營、品牌行銷與國際拓展的經驗，為產業發展注入更多專業知識與合作契機。

2025台灣文博會品牌商展暨黑潮星樂園展期自8月5日至8月11日，地點在台北南港展覽館，活動詳詢台灣文博會官網。

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