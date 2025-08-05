軍事迷荷包失守！「柴小寶」娃包登陸台灣文博會 軍武IP成新萌寵

中華文化總會與青文創合作推出的全新「M302太空火箭包」娃包。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕2025台灣文博會品牌商展與「黑潮星樂園」今（5）日於南港展覽館1館熱鬧開展，今年規模創歷年新高，不只IP授權與文創品牌齊聚，軍事IP也進駐現場掀起另類風潮。中華文化總會與青文創合作推出的全新「M302太空火箭包」娃包，結合國軍親善大使「柴小寶」三軍儀隊公仔、絨布彩球與透明迫擊砲外型，成為現場最吸睛的「萌系軍武」。

除了娃包，文總與青文創也帶來人氣IP「儀隊四柴」公仔，將嚴謹的陸、海、空、特戰儀隊化身Q萌柴犬造型，搭配鋼盔、軍刀與步槍元素，推出限量114組組合包與盲盒版本；另有「特戰石虎」及《奮鬥》月刊吉祥物「毛球」紓壓捏捏樂等軍武周邊，一次滿足收藏癖與療癒需求。

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中華文化總會與青文創合作推出的軍武IP公仔，創造國軍親善大使「柴小寶」。（記者董柏廷攝）

文總表示，娃包設計靈感源自M2迫擊砲M302白磷彈款，延伸為太空火箭造型，底部以軟性材質製作「火焰噴射」效果，讓娃娃或偶像也能「登艦升空」。包體符合經濟部CNS15527檢驗與歐盟EN71-3玩具安全規範，不含雙酚A與鎳材質，安全度達幼童玩具等級。外層採透明防護殼與防盜雙拉鍊設計，收藏者可隨喜好替換公仔，兼具「隨身曬娃」與「戰地收藏」的趣味性。

青文創攤位還首度展售「CH-47SD運輸直升機」微型積木、「M1A2T戰車」立體紙雕等特色軍事文創，吸引軍事迷、IP收藏家與親子族群拍照打卡。現場不乏年輕觀眾背著娃包自拍，也有軍迷直呼「這是今年文博會最特別的戰利品」。「M302太空火箭包」將於8月7日上午10點線上正式開賣，實體通路搶先在2025台灣文博會K1區007攤位開賣。

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