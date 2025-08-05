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《一刀傳》陳弘耀逝世10年特展 牽手鄭詠中整理原稿一窺結局

2025/08/05 14:35

漫畫家陳弘耀當年繪製《一刀傳》時期的留影。（鄭詠中提供）漫畫家陳弘耀當年繪製《一刀傳》時期的留影。（鄭詠中提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕1990年開始連載的經典台灣漫畫《一刀傳》，講述明代傳奇大俠與當代小混混彼此穿梭時空、互換身分的穿越劇情，科幻內容讓許多讀者津津樂道，惜作家陳弘耀2015年辭世，享年51歲，其作品結局也終將錯過，但陳弘耀的經紀人暨牽手鄭詠中近期翻閱存有的數千筆資料，決定為摯愛舉辦逝世10週年紀念特展，讓讀者一窺大師創作現場與可能的結局。

經典台漫《一刀傳》作者陳弘耀逝世10年，其牽手鄭詠中在台灣漫畫基地舉辦首場紀念特展，讓讀者一窺創作現場。（鄭詠中提供）經典台漫《一刀傳》作者陳弘耀逝世10年，其牽手鄭詠中在台灣漫畫基地舉辦首場紀念特展，讓讀者一窺創作現場。（鄭詠中提供）

該特展取名《自由‧穿越 陳弘耀》，今（5）日起到24日，在台北市華陰街「台灣漫畫基地」展出，鄭詠中認為，陳的首次個展「回到漫畫家的產地」別具意義。而透過陳留下的幾千件資料，大至原稿小至隨手塗鴉的紙片，舉例當年無電腦繪圖的工具，陳取材畫下台北街頭，直接把現實時空搬進漫畫裡，帶來似真非真感受，特展也包含資料殘留下的《一刀傳》未來發展，以及其他作品裡的祕密、塗鴉、設定等，彷彿變成了一本連接不同時空的「穿越筆記本」，期待觀眾前來挖掘、留言。

陳弘耀所攝台北街景與參照畫下的漫畫時空。（鄭詠中提供）陳弘耀所攝台北街景與參照畫下的漫畫時空。（鄭詠中提供）

陳弘耀1964年生，21歲服完兵役後決定以漫畫為志業，時間與空間是其始終著迷的題材，現今時下各種古今穿越劇遍地開花，但陳弘耀早在45年前的90年代，於《星期》漫畫雜誌就連載《一刀傳》，把古今同名同姓的「陳一刀」2人互換身分，一為明代傳奇大俠、一為台灣青年小混混，透過武俠主題繪製科幻漫畫，在漫迷心中留下不可磨滅的震撼。

且陳弘耀也積極參與台漫推廣到國際事務，2011年便參加《Taiwan comiX》獨立漫畫雜誌，與成員自費率先赴全球三大漫畫節之一的法國「安古蘭漫畫節」設攤，開啟歐漫界對台漫的認識與關注，也確立公部門編列預算，每年送漫畫家到國際參展與駐村等支持產業政策。而陳的畫風細膩而多元，能同時掌握日漫的動態分鏡節奏，與歐漫文學氣質聞名，更曾被法國漫畫媒體譽為「漫畫變色龍」。

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