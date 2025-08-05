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竹東推「音樂造鎮」 3座全國首見音樂主題特色公園開放（影音）

2025/08/05 14:59

竹東鎮公所改善公園設施，於新正公園引進約3層樓高吉他造型的滑梯遊具。（記者廖雪茹攝）竹東鎮公所改善公園設施，於新正公園引進約3層樓高吉他造型的滑梯遊具。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹東鎮公所為改善公園設施，以「音樂造鎮」為主題，爭取中央補助投入2819萬元，在二重親子公園、新正公園及文林公園，設置全國首見鋼琴、吉他和高音譜的造型遊具，營造全齡化的友善環境，3座特色公園已完成修繕，今起開放使用。

新正公園設施以音樂為主題特色，小小孩開心的敲鐵琴。（記者廖雪茹攝）新正公園設施以音樂為主題特色，小小孩開心的敲鐵琴。（記者廖雪茹攝）

竹東鎮長郭遠彰表示，這次的公園兒童遊具修繕工程，主要是針對法令修正後，改善不符合衛福部兒童遊戲場設施安全管理規範的設施，使其通過相關檢驗，使用上更安全與便利。工程獲中央補助1313萬元，地方配合1506萬元，投入總經費2819萬元。

竹東鎮公所改善公園設施，於新正公園引進約3層樓高吉他造型的滑梯遊具。（記者廖雪茹攝）竹東鎮公所改善公園設施，於新正公園引進約3層樓高吉他造型的滑梯遊具。（記者廖雪茹攝）

其中，二重親子公園新設1座鋼琴造型的遊具，結合攀爬和螺旋式滑梯；新正公園引進約3層樓高吉他造型的滑梯，以及俯看為高音譜記號的大型遊具；文林公園則是汰舊換新多功能遊具。

竹東鎮二重親子公園新設1座鋼琴造型的遊具，結合攀爬和螺旋式滑梯。（記者廖雪茹攝）竹東鎮二重親子公園新設1座鋼琴造型的遊具，結合攀爬和螺旋式滑梯。（記者廖雪茹攝）

郭遠彰表示，感謝社區與民意代表的支持與建議。這次工程考量不同年齡居民需求，設計適合兒童的遊樂設施、友善長者的運動器材，以及方便輪椅使用者的無障礙設計，以更符合親子同樂的功能、全民共享的公共空間。

郭遠彰說，3座公園都已驗收完畢，即日起對外開放，除了提供大小朋友休憩去處，提升生活品質，也呼應「竹東客家文化大禾埕」建設和多元化音樂推廣活動，預期將成為竹東打卡的新亮點。

新正公園引進約3層樓高吉他造型的滑梯，若從高處俯看，還可見高音譜記號。（記者廖雪茹攝）新正公園引進約3層樓高吉他造型的滑梯，若從高處俯看，還可見高音譜記號。（記者廖雪茹攝）

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