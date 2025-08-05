腦中聲音關不掉！鄭宗龍攜杜篤之父子打造《關不掉的耳朵》 揭創作過程杜篤之給他「1功課」

雲門舞集藝術總監鄭宗龍。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕雲門舞集藝術總監鄭宗龍今（5）日公布2025全新創作《關不掉的耳朵》藝術團隊陣容，邀集金馬獎、坎城影展、國家文藝獎得主杜篤之、法國作曲家艾斯特班・費南德茲（Esteban Fernandez）、視覺藝術家吳耿禎、時裝設計師陳劭彥、雷射藝術家張方禹等跨界好手，共同打造一齣從「聽覺」出發、探索聲音與身體關係的舞作。該作將於10月23日至26日在台北國家戲劇院首演，隨後巡演至台中國家歌劇院及高雄衛武營。這是鄭宗龍上任後首度與國際場館法國國立鳳凰劇院（Le Phénix scène nationale Valenciennes）共同製作的大型舞作。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝形容，鄭宗龍擅長將看似不可能相遇的人事物組合在一起，在時間與條件嚴苛的情況下，依然能催生出令人驚喜的作品：「看到這次的陣容，就知道這不會是一個簡單的任務。」

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《關不掉的耳朵》以聲音為核心，嘗試將感官經驗轉化為舞蹈語彙。鄭宗龍指出：「耳朵不像眼睛，無法閉上。聲音會持續滲入，改變身體的節奏與姿態。」他分享靈感來源來自杜篤之的聲音課，影片中一個人抬頭的瞬間，觀眾卻聽到鳥飛過的聲音，這種不直接解釋的指向，讓他聯想到舞蹈的魅力。「很多人說現代舞看不懂，但這齣舞大家一定『聽』得懂，聽聲音就會明白。」

鄭宗龍提到，杜篤之在創作過程中給了他大量「聲音功課」，譬如形容腳步聲時，要精確指出是走在草地、磁磚還是水泥地上。這讓鄭宗龍重新認識聲音的細節，並將之轉化為肢體動作，例如，杜篤之老師給的風聲充滿不安與緊張，我則編排6位男性舞者舞出被狂風吹動的動作，傳遞情緒。

視覺部分，張方禹以內斂收斂的雷射語言，與鄭宗龍張狂奔放的舞蹈語彙形成對比；書法主視覺則來自鄭宗龍以身體舞動「落筆」的線條殘影，產生一種介於行草與狂草之間的「朵」字，呈現有力且瞬間轉折的筆觸，呼應作品的情感能量。

鄭宗龍坦言，《關不掉的耳朵》是他個人的一次深層自白：「腦海裡的聲音常常讓我睡不著，那些聲音會牽動情緒與記憶，腦海裡一直有聲音呼嘯，沒有停下來的時刻，我想應該有人跟我有相同的感受，我想把這種感受變成可以看得見、聽得懂的舞蹈，邀請大家一起釐清這樣的感受。」作品不僅是舞蹈，更是一次邀請觀眾用耳朵進入的感官旅程。

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