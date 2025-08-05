「藝起來玩偶」嗨翻天 體驗科技布袋戲多元魅力

屯區藝文中心8月將推出「藝起來玩偶」系列活動，安排「布袋戲偶微型展」。（屯區藝文中心提供）

〔記者陳建志／台中報導〕台中市屯區藝文中心暑假8月推出「藝起來玩偶」系列活動，由駐館的台中市傑出演藝團隊台中木偶劇團，精心規畫「布袋戲偶微型展」、「偶頭彩繪工作坊」與8月16日於戶外露天劇場演出的「科技布袋戲《聖劍風雲二》」共3檔活動，邀民眾看展、動手、賞戲，沉浸掌中藝術。

屯區藝文中心8月將推出「藝起來玩偶」系列活動，8月16日晚間將演出科技布袋戲《聖劍風雲二》。（屯區藝文中心提供）

市政府文化局表示，屯區藝文中心致力於創作科技跨藝作品，推動多元藝術型態，讓大眾以輕鬆互動的方式親近科技藝術。駐館團隊台中木偶劇團承襲金藝獎得主王金匙豐厚的傳統掌中戲底蘊，以開放的心態學習劇場技術，營造出布袋戲的的多元樣貌，8月16日晚上7點30分將於戶外露天劇場演出科技布袋戲《聖劍風雲二》，結合金光武俠劇情、多媒體動畫投影與燈光科技，交織虛實光影，帶來布袋戲現代魅力。

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台中木偶劇團指出，布袋戲為台灣代表性的傳統表演藝術，偶師的雕刻與彩繪凝聚於巧手與美感，操偶師的精湛技術則賦予戲偶舞台生命，透過多媒體元素，傳統藝術得以更活潑的方式呈現，此次駐館計畫特別規畫系列活動，讓民眾可以用不同面相認識掌中戲文化。

即日起至8月17日於屯區藝文中心展出「布袋戲偶微型展」，包含偶頭製作解說，以及傳統、民戲、金光戲、電視木偶及Q版兒童木偶等各式戲偶展示，呈現王英潔團長親自粉面雕彩的匠心工藝。8月9日則辦理「偶頭彩繪工作坊」，帶領小朋友們從彩繪到操偶，親手打造個人風格偶頭並體驗基礎操偶技巧。

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