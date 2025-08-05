〈世代交流5-4－互相放手〉太叛逆 也許孩子是下個比爾蓋茲

（圖／達志影像）

〔文／大內高手〕看過一本書中寫著，9歲的比爾蓋茲已強烈展現出明顯的叛逆性格。他渴望大人竭盡所能回答他所有困惑衍生的問題，但覺察發現，大人其實不是百科全書，並非所有答案都瞭若指掌，甚至說不出令他心服口服的合理解釋。

當他意識到「原來大人也不是十項全能全知」，親子緊密關係開始產生動搖瓦解。他開始質疑：「我能自己獨立良性思考，為什麼還要一味地聽從父母的話？為什麼他們擁有指揮棒和主導權？」親子間不睦愈演愈烈，特別是和母親的衝突與日俱增，言語也變得尖銳、吵得不歡而散。

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他不愛運動、不學音樂、不愛讀書，進而成績也不理想，父母對他的期待落空，家庭爭吵氣氛緊張到最高點。

最後束手無策，父母只好帶他去見心理諮商師。出乎意料，諮商師沒有叫他「要聽話乖一點」，反而對比爾蓋茲說：「這場親子意見的戰爭，你會是最後的贏家。因為有主見、有行動力的孩子終究會長大、會獨立脫胎換骨，擁有一片天地。」

但同時，諮商師也語重心長提醒他：「父母愛你，是你的盟友。他們沒有錯，你不會永遠活在他們屋簷下。」這段話深深影響了比爾蓋茲，他不再執著於對抗父母，而是把精力轉向專業學習與探索自我。

而諮商師也對父母說：「放棄吧，他會贏的。」這句話，讓他們開始選擇放手——尤其是母親，雖然困難，但她終究學會了信任。三年五載之後，他們彼此接受了對方原本的樣子。雙方關係因此和解，親情變得更緊密、更溫暖真實。

如果親子關係中，父母每一場戰役都要爭贏——那麼孩子無形中，就會輸掉自己，變得沒主見，只會唯命是從，這真的是我們想要見到的嗎？孩子會長大、會離巢出外奮鬥，組成小家庭。若哪天他無法獨立，永遠宅在家裡當啃老族，才是父母真正的擔憂。

既然這是一場爭執對抗就會輸的戰爭，父母又何必硬撐讓雙方傷痕累累？父母能做的就是支持肯定：1.相信孩子與生俱來的潛力。2.允許孩子失敗和受挫的機會。3.培養孩子的自主性和決策力。4.鼓勵孩子去冒險探索他有興趣的事情。

如果我們總是懷疑孩子做不到，他又怎麼相信自己有足夠的能力放手一搏？能從失敗中學習的孩子，才會變得屹立不搖。勇於在跌倒後站起來的孩子，才有機會真正成長為贏家。

成功不是提早長大的結果，而是在探索與陪伴中自然綻放的光芒。給孩子多一點準備發揮的空間與自由發展，讓他們有機會選擇自己的旅程。

父母不要老靠權威、靠壓制操控，而是靠相信理解與放手。真正的「贏」，是孩子長出行動力翅膀，而你放心守住亦師亦友的關係，這才是皆大歡喜雙贏家的結果。（作者為國中教師）

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