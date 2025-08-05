50年來第一次！杜篤之攜杜均堂挑戰舞台 揭密《關不掉的耳朵》聲音魔法

杜篤之（右）攜兒子杜均堂（左）首度跨足現代舞與雲門舞集鄭宗龍合作《關不掉的耳朵》。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕雲門舞集藝術總監鄭宗龍今（5）日公布2025年全新創作《關不掉的耳朵》藝術團隊陣容，邀集金馬獎、坎城影展、國家文藝獎得主、聲音大師杜篤之，與其子、同為聲音創作者的杜均堂，首次聯手參與現代舞創作。這部以「聽覺」為核心的跨國共製舞作，將於10月23日至26日在台北國家戲劇院首演，隨後巡演至台中國家歌劇院與高雄衛武營。

這也是杜篤之從事電影聲音設計50年來，第一次跨足現代舞領域。他坦言，舞蹈聲音與電影完全不同：「電影的聲音多半服務於畫面與情節，而舞蹈的聲音必須直接引導舞者的動作與節奏。」鄭宗龍給他的第一個創作題目，是製作「3分鐘的風」，沒有畫面、沒有故事線，單純讓觀眾聽得住、坐得下。「閉上眼聽到的就是風聲，睜開眼看舞者的動作，就會有更多想像，甚至超越對『風』的解釋。」

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杜篤之透露，曾經有想要創作聲音敘事的作品，這次的合作給了這樣的空間，也是是一場與舞者們的雙向激盪。他提到，自己的聲音設計影響舞者動作，而鄭宗龍的排練影片又反過來啟發新的聲音層次。「很多聲音單獨聽很抽象，但與舞蹈結合後，會產生新的畫面感與情緒流動。我們不斷互動、變化，希望觀眾能感受到聲音與舞蹈之間的呼吸。」

杜均堂則笑說，這次看見父親用全新的方式創作聲音，讓他很興奮。「我對他的電影聲音設計作品早已熟悉，但這次能看到他打破慣性、嘗試新的聲音語言，是一次重新認識父親的機會，也是一個非常好玩的過程。」

《關不掉的耳朵》由國家兩廳院與法國國立鳳凰劇院（Le Phénix scène nationale Valenciennes）共同製作，並邀集法國作曲家艾斯特班・費南德茲（Esteban Fernandez）、視覺藝術家吳耿禎、時裝設計師陳劭彥、雷射藝術家張方禹等跨界創作者共同參與。鄭宗龍表示，這部舞作希望觀眾用耳朵走進作品，感受聲音如何滲入身體、牽引情緒，甚至成為驅動舞蹈的力量。

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