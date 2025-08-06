戲曲夢工場「乙巳革命」挑戰戲曲新邊界 汪俊彥：不滿足，是動力

戲曲夢工場策展人汪俊彥。（傳藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立傳統藝術中心主辦的「戲曲夢工場」今年邁入第8屆，將於8月30日至10月5日在台灣戲曲中心多功能廳登場。本屆邀請汪俊彥擔任策展人，以「乙巳革命」為題，邀集6組創作團隊從歷史、社會、文化與自我認同等角度出發，挑戰戲曲的既定邊界。節目涵蓋布袋戲、歌仔戲、京劇、馬戲及科技藝術等多元形式，透過跨界實驗探索戲曲未來的可能性。

演員林乘寬（左起）、魏子慕、林益緣在《前方有三岔路口》呈現一場關於表演藝術的身體行動。（傳藝中心提供）

汪俊彥受訪時表示，今年是他擔任「戲曲夢工場」策展人的最後一年：「有一點想把剩下的力量一次傳遞出去。」談到為何以「革命」為題，他直言：「要改變、要喚醒，都來自於對現狀的不滿，來自於覺得還不夠的地方。這個動力，就是革命的動力。戲曲不是只有一套固定的標準，而是一個持續操作與實踐的過程，這個過程本身就是革命。」

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汪俊彥刻意打開更多的可能性。例如，合作社的《前方有三岔路口》改編自京劇名段《三岔口》，不再停留在傳統與現代的二元對立，而是開出「二條路之外的第三條、甚至第四條路」，鼓勵觀眾思考不同觀點的流動與多元選擇，此戲中將傳統戲曲、現代戲劇與馬戲概念結合，汪俊彥指出，「馬戲真正厲害的地方，在於面對不同觀眾與需求時，能不斷互動並生成新的能量。其實馬戲早就在戲曲裡了，像武戲和民俗技藝就是例子。」他認為，這種不同類型之間的融合，不只是形式的變化，更是表演者在當代語境中必須面對的挑戰。他補充，當代社會容易陷入二元對立思維，但真正的觀點是流動的，「疆界沒有想像中那麼清楚。」

柯進龍（左）與詹佳穎兩位歌仔戲演員將在《低・俗・畫本》將在劇中展現十八般技藝。（傳藝中心提供）臺北木偶劇團《鬧・NOW》呈現布袋戲「雙棚絞」的歷史剪影，「鬧」出一頁當代新篇。（傳藝中心提供）

汪俊彥坦言，今年的規劃「回到創作者本身」，希望擾動創作者的感知力與行動力。「我想讓大家感覺到，戲曲沒有邊界。不能覺得戲劇就是這樣、戲曲有一套固定標準就夠了。創作者應該要有更多想法，還有更多話想說。」而另一戲齣，台北木偶劇團的《鬧．NOW》，則以孫悟空大鬧天宮、地府與龍宮的故事為靈感，在劇中劇團將分裂成兩組並且「網內互打」，藉此呈現自我分裂與互攻的戲劇效果，挑戰布袋戲固有的敘事與表演框架。汪俊彥強調，「革命之後還有很多事要處理，但革命至少是一個開始。它推動我們去做一些事。不滿足於世界或秩序就是如此。」

6檔節目將依序登場。8月30日至31日率先上演的是明日和合製作所《嘉慶君夢遊台灣》，以新世代視角重構電視歌仔戲文化記憶；9月6日至7日由義興閣掌中劇團帶來《英雄製造》，以紀錄劇場手法探討革命英雄的多種人生版本；9月13日至14日則有合作社《前方有三岔路口》，以身體技藝引領觀眾進入命運與選擇交錯的情境。其他節目將接力呈現多元的當代戲曲風貌。詳詢OPENTIX網站與戲曲中心官網。

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