樂團魂闖進戲曲界！戲曲夢工場「乙巳革命」 搖滾電音AI齊聚翻玩傳統

義興閣掌中劇團《英雄製造》探討革命英雄的各種版本人生「套路」。圖為主演暨音樂設計王凱生（右）、演員洪健藏。（傳藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立傳統藝術中心打造的實驗平台「戲曲夢工場」今年邁入第8屆，以「乙巳革命」為題，今年號召6組創作團隊，從歷史、社會、文化與自我認同出發，挑戰戲曲既定邊界。六檔作品涵蓋布袋戲、歌仔戲、京劇、馬戲與科技藝術等多元語彙，將於8月30日至10月5日在台灣戲曲中心多功能廳接力演出。

「壁」製作委員會《皇上還沒來的時候》打造跨時代、跨領域的創作形式，重新詮釋戲曲與科技藝術的當代表現。圖為演員陳恩綺（左起）、黃昶然、黃若琳。（傳藝中心提供）

演出由明日和合製作所《嘉慶君夢遊台灣》率先登場，以新世代視角重構電視歌仔戲文化記憶。義興閣掌中劇團《英雄製造》則以搖滾風格布袋戲探討英雄形象。合作社《前方有三岔路口》改編自京劇名段，探索選擇與命運交錯的空間。台北木偶劇團《鬧・NOW》以孫悟空「三鬧」故事映照演師生涯的掙扎與突破。烏犬劇場《低・俗・畫本》在監獄場景中展開「非典型」角色的對話練習。壓軸的「壁」製作委員會《皇上還沒來的時候》，結合京劇與AI即時生成技術，展開跨越歷史與當下的時空對話。

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2025戲曲夢工場邀集六組創作團隊，劇種涵蓋布袋戲、歌仔戲、京劇、馬戲與科技藝術。（傳藝中心提供）

今年戲曲夢工場中有一特別之處，是其中兩檔戲劇的演員或是主創團隊皆有「樂團」經驗。包括義興閣掌中劇團《英雄製造》主演暨音樂設計王凱生，以及「『壁』製作委員會」《皇上還沒來的時候》的共同創作暨演員黃昶然，主創成員包含知名樂團「百合花樂團」主唱兼吉他林奕碩、「三牲獻藝」VJ邱智群、Sonic Deadhorse鄭各均，跨足熱音、電音與AI科技藝術。

策展人汪俊彥受訪時笑說，這並不是刻意安排，但音樂人的感知敏銳度與叛逆精神，與戲曲創作需要的突破性高度契合，「玩音樂的人，本來就是引領叛逆的那一群，他們對社會有話要說，也敢挑動感知的邊界。」例如，鄭各均的團隊就運用AI技術重新處理1949年前的京劇文本，讓〈貴妃醉酒〉與原創戲《皇上還沒來的時候》形成互文，嘗試用科技與劇場語言對話過去與現在。

「乙巳革命」不僅是形式革新，亦是對戲曲本質的探索。六檔作品從翻轉經典到開啟未來，每場演出都是對世界的回應，與創作者給出的當代戲曲多重面貌。詳詢OPENTIX網站與戲曲中心官網。

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