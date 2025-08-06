2027橫山書藝展徵件10/1啟動 策展最高100萬、創作50萬

2027橫山書藝展徵件10/1啟動。（桃美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕桃園市立美術館（以下簡稱桃美館）為鼓勵書法藝術領域的優秀策展與創作人才，以橫山書法藝術館（以下簡稱書藝館）為平台，舉辦「2027橫山書法藝術館展覽徵件」，鼓勵具有前瞻性、議題、形式、內容等創新觀點的書法藝術展覽提案，以開拓書法藝術的多元思考與發展樣貌，投件時間為2025年10月1日上午10時至2025年12月30日下午5時止。

桃美館表示，為持續培育書藝策展及創作能量， 2027年度展覽徵件延續前兩屆的徵件類別，分為「策展類」與「創作類」，個別從2類別中評審出1至2案，獲選案將於2027年在書藝館A、C兩棟展館分別展出，「策展類」最高製作經費為新台幣100萬元（含稅），「創作類」最高製作經費今年度調整至新台幣50萬元（含稅）。桃美館指出，提供2類總展覽製作經費高達150萬元，希望打造書藝展覽生態系，持續培育優秀書藝展覽人才。

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「策展類」以書藝館A棟進行策展規劃，申請者須提出1,500-3,000字之策展論述，「創作類」則於書藝館C棟展出，提案內容包含500-1,500字之創作／展覽論述。兩類申請資格不限個人，團體亦可報名。2027年度展覽徵件僅受理線上投件，預計於2026年3月於桃園市立美術館官網公佈評審結果，徵件辦法詳詢桃美館官網（https://tmofa.tycg.gov.tw/ch/open-call/Hengshan-Application/51）。

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