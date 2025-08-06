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紙風車「台灣幻想曲」 新北首站8/8永和仁愛公園演出

2025/08/06 09:07

紙風車劇團演出老少咸宜，增進親子互動。（圖由永和區公所提供）紙風車劇團演出老少咸宜，增進親子互動。（圖由永和區公所提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕國內知名紙風車劇團8日晚上7點將在新北市永和仁愛公園演出，全新劇碼「台灣幻想曲」新北首站就在永和登場，將國家劇院等級的規格提供在地民眾免費觀賞，當天適逢父親節，邀請民眾全家大小一起到場，感受戲劇的創意和魅力。

知名劇團紙風車將於8日在永和仁愛公園演出，免費入場。（記者翁聿煌翻攝）知名劇團紙風車將於8日在永和仁愛公園演出，免費入場。（記者翁聿煌翻攝）

紙風車文教基金會自2006年發起「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」，集結民間捐款，將國家劇院規格舞台的兒童劇帶到全國各地，希望可以讓藝術融入到民眾的日常生活之中，至今已完成第二輪的全台巡迴演出，並朝向第三輪邁進。

永和區長周慶珍說，這次演出的劇碼「台灣幻想曲」由5段表演組成，分別為鼓勵孩子勇敢追夢、面對挑戰的「唐吉軻德」；結合肢體動作與世界名畫，展現力與美的「身體練習曲」；透過歡樂有趣的互動，推廣愛惜食物、不浪費等永續觀念上演「剩食的逆襲」；接著是講述台東基督教醫院創院院長「譚爸」譚維義故事的「後山天使」；最後壓軸的是如魔法般的黑光秀，蘊含專屬永和鄉親祝福的「慶典的喜悅」。

周慶珍說，贊助這次演出的町洋企業長期關注台灣藝文生態，從「319鄉村兒童藝術工程」即開始支持紙風車巡迴演出，照顧了台北、新北、台南及屏東的孩子，更在2023年紙風車因疫情被迫取消近50場演出時，傾注資源，逆勢擴大招募藝文人才，共同協助培育劇場人才。

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