「捷米」去文博會出任務！還原北捷車廂場景 打卡消費拿文創小禮

北捷吉祥物「捷米」8月10日（週日）上午11點至下午3點，會在攤位出沒，民眾可以拍照互動。（北捷提供）

〔記者董冠怡／台北報導〕台灣文化創意博覽會（簡稱台灣文博會）登場，分為文化策展、品牌商展區，即起至8月11日。其中品牌商展位於南港展覽館一館，台北捷運公司表示，吉祥物「捷米」8月10日（週日）上午11點至下午3點，會在攤位（F-010）出沒，民眾可以拍照互動；此外，活動期間加入「台北捷運Go」App會員、打卡追蹤「捷米」社群帳號，或是消費不限金額，加贈文創小禮。

松山文化創意園區另有文化策展區，南港展覽館一館展示文創品牌、IP授權，呈現多元創新。北捷表示，攤位設計將文湖線車廂座椅及手拉環搬至現場，打造捷米車廂場景，捷米將在攤位與民眾互動。今（6）日為開放專業人士參觀的買家日，用公司行號名片換證件即可；明（7）日起至11日一般民眾入場。

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北捷指出，成為「台北捷運Go」App新會員並輸入邀請碼「C999」，可獲小玩偶、防水提袋、應援毛巾或珪藻土杯墊（4選1）；追蹤「捷米」FB、IG，免費送贈捷米貼紙，打卡追蹤「捷米」社群帳號，可領捷米涼扇；購買捷米周邊商品不限金額，就有明信片一張，消費滿額328元、727元、1727元，個別將贈限量紙提袋、日記手帳貼紙、便利貼或線圈筆記本。

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