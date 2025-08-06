嘉縣歷史建築吳杯初濟生病院漏水難解 社區盼改善

吳杯初濟生病院淹水情形。（讀者提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣歷史建築朴子市牛挑灣「吳杯初濟生病院」已有97年歷史，縣府進行修復再利用，2023年5月完工啟用，成為社區辦活動及課程據點；但啟用以來每逢大雨屋內漏水，今年7、8月接連遭丹娜絲颱風及0728大豪雨侵襲，一樓地面淹水、漏水，有如「泡湯」，造成承辦活動的社區組織及居民不便。

嘉義縣文化觀光局會勘吳杯初濟生病院。（讀者提供）

嘉義縣文化觀光局表示，前天派員進行會勘，已請營造廠商針對排水溝槽接縫處進行防水處理，由於原設計洩水的溝槽是向內集水，非一般設計由屋簷往外洩水，近日強降雨溝槽洩水不及，導致屋內積水，該部分會再找原設計建築師討論如何改善。

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吳杯初濟生病院創建於日治時期昭和3年（1928年），由畢業於台灣總督府醫學校的吳杯初醫師返鄉開設，是朴子地區第一棟洋樓式醫生館。2015年1月嘉縣公告為歷史建築，同年8月遭蘇迪勒颱風吹垮，嘉義縣文化觀光局向文化部文化資產局申請整修，獲2200萬元經費補助，2023年5月完工後委由松梅國小管理，供社區與學校使用，社區積極經營，開辦各式課程如肢體活動、美食製作、木工訓練及藍染染布等。

吳杯初濟生病院屋簷設計造型特殊。（讀者提供）

但2年來每逢大雨建物就漏水，社區頗為困擾，廠商雖多次補強，但仍效果不佳；居民說，經常來此辦活動、上課，但有時上課被雨淋，踩積水活動不便，還一起動手打掃積水，希望能找出漏水及積水原因進行改善，畢竟社區居民大多年長，若需長期負擔維護清理責任，恐難以負擔。

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