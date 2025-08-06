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桃園地景藝術節轉型雙年展 借鏡瀨戶內國際藝術祭模式

2025/08/06 14:21

桃市府參訪團參觀草間彌生位於直島的知名作品「黃南瓜」。（桃市府提供）桃市府參訪團參觀草間彌生位於直島的知名作品「黃南瓜」。（桃市府提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市長張善政率團訪日，5日前往香川縣直島實地參訪「瀨戶內國際藝術祭」，張善政表示，參考瀨戶內藝術祭等國際藝術活動，桃園地景藝術節亦進行轉型升級，由原每年舉辦改為每2年舉辦1次，轉型雙年展後能以更充足時間準備更精采的作品，並將加強國際對話與合作，文化局也於今年成立專案辦公室，汲取瀨戶內國際藝術祭在制度設計、策展機制與居民參與方面的整合經驗。

桃園市長張善政率團參訪今年5月底剛開幕的直島新美術館。（桃市府提供）桃園市長張善政率團參訪今年5月底剛開幕的直島新美術館。（桃市府提供）

張善政在香川縣文化藝術局長吉川健司陪同下，與市府副祕書長金志聿、文化局長邱正生等參訪團成員乘船前往直島，參訪瀨戶內國際藝術祭多處指標性藝術場館與戶外作品，包括安藤忠雄設計的地中美術館、今年5月底甫開幕的直島新美術館，及草間彌生「黃南瓜」、「紅南瓜」等，了解當代藝術如何與島嶼的自然地景、人文歷史脈絡對話，同時也拜會瀨戶內國際藝術祭的重要推手公益財團法人福武財團，雙方進行進一步的理念與策展實務面的交流。

張善政表示，瀨戶內國際藝術祭每3年舉辦1次，今年邁入第6屆，經過15年的累積，活動品牌在國際上非常知名與成功，桃園地景藝術節將借鏡瀨戶內國際藝術祭模式，結合自然地景與在地文化，帶動社區住民參與活力。

文化局表示，瀨戶內國際藝術祭橫跨直島、豐島、犬島、小豆島等多座島嶼，以藝術與自然共生為核心理念，成功吸引全球觀眾與藝術家投入，成為藝術治理與地方創生的典範，此次考察行程亦為桃園地景藝術節轉型升級的前導工作之一。

文化局表示，今年成立桃園地景藝術節專案辦公室，作為整合策展研究、行政資源與跨局處協作的平台機制，推動藝術節慶治理制度化，此次也攜手專業策展人與學術顧問，全程參與考察記錄，汲取瀨戶內國際藝術祭在制度設計、策展機制與居民參與上的整合經驗。

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