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「青鳥書店」創辦人蔡瑞珊判賠50萬 品牌營運與藝文發展再受關注

2025/08/06 11:16

青鳥書店分店經營上呈現「快閃式」開合，南國青鳥、高雄承風青鳥等據點已先後結束營業，目前僅剩基隆、高雄、台北三間分店。圖為基隆太平青鳥。（資料照，記者俞肇福攝）青鳥書店分店經營上呈現「快閃式」開合，南國青鳥、高雄承風青鳥等據點已先後結束營業，目前僅剩基隆、高雄、台北三間分店。圖為基隆太平青鳥。（資料照，記者俞肇福攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕青鳥書店創辦人蔡瑞珊近日因侵害配偶權官司遭判賠新台幣50萬元定讞。此案源於她與現任丈夫在其前婚姻存續期間多次出國往來，被法院認定損及前妻權益，據《CTWANT》報導蔡瑞珊還被拍到今年4月在日本東京街頭和已婚張鐵志手牽手。事件雖屬私人領域，但因蔡長年活躍於藝文圈並帶領青鳥書店承攬多項公共文化計畫，判決消息甫出，隨即引發外界對其品牌營運與文化定位的再度關注。

根據《CTWANT》引述判決書報導指出，法院認定蔡瑞珊與現任丈夫在其前婚姻存續期間多次出國往來，構成侵害前妻權益。蔡則回應，事件屬私人領域，不願多作回應，盼外界保留個人隱私空間。

蔡瑞珊於2016年創立青鳥書店，主打「自由的書店」概念，結合閱讀、空間美學與策展活動，先後在基隆、高雄、屏東、台北等地開設分店。基隆太平青鳥曾被譽為「最美望海書店」，南國青鳥則以屏東為據點舉辦「南國漫讀節」，吸引不少文化界人士參與。

過去，青鳥書店經營模式除書籍銷售，也積極承攬文化活動與公共標案，包括屏東縣府「牡丹社事件展覽策劃」、多屆「漫讀節」以及文化部支持的書店補助等。據公開資料，青鳥文化制作有限公司2019年至2022年間取得多項政府委託案，金額累計逾6,000萬元。

然而，分店經營上呈現「快閃式」開合，南國青鳥、高雄承風青鳥等據點已先後結束營業，目前僅剩基隆、高雄、台北三間分店。部分文化評論者曾指出，青鳥品牌在快速拓展與承攬標案的同時，也面臨在地經營與書店本業平衡的挑戰。

蔡瑞珊過去曾受訪表示，開書店不僅是銷售，更希望透過策展與文化活動，打造交流與閱讀的平台。她坦言書店經營環境艱難，需尋求多元營收模式，以維持品牌的文化定位與營運穩定。青鳥書店邁入第10年之際，創辦人的私事爭議再度引發媒體關注，也讓外界重新檢視品牌發展路徑及其在台灣藝文產業中的定位。

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