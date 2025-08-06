「青鳥書店」蔡瑞珊判賠案延燒 書店公共形象再受檢關注

基隆太平青鳥將基隆虎仔山上廢校的太平國小，打造成為「海景第一排」書店。（資料照，記者俞肇福攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕根據《CTWANT》報導青鳥書店創辦人蔡瑞珊因侵害配偶權官司，遭判賠新台幣50萬元定讞。雖強調屬私人領域、不願多談，但事件引發的社會討論，仍使青鳥書店及其延伸品牌的公共形象再度受到檢視。

青鳥書店自2016年成立以來，主打「自由的書店」理念，結合閱讀、空間美學與文化活動，並多次承攬公共標案與文化合作計畫，包括屏東「南國漫讀節」、牡丹社事件展覽策劃，以及文化部獨立書店補助等。據公開資料顯示，青鳥文化制作有限公司2019年至2022年間，承攬公共標案金額累計逾6000萬元。

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文化品牌與公共資源合作，除涉及專業執行與在地文化連結，也牽動公眾對品牌及其負責人的觀感。業界人士指出，當品牌創辦人長期與品牌高度綁定，個人形象往往直接影響品牌評價。無論爭議屬於公務或私事，都可能在社群媒體與輿論場中放大，進而波及品牌在合作夥伴與公共資源分配上的信任基礎。

公共形象的挑戰，對於具備高度社會參與度的文化品牌尤為明顯。青鳥書店多年來以策展與多元合作擴大品牌版圖，在文化圈建立一定知名度，但也因分店經營變化與合作模式引發不同聲音。部分觀察者認為，品牌若要在爭議中維持穩定發展，須在透明度、專業執行與社會信任之間找到平衡。

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