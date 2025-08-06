自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

江蕙感冒急延期 《三面情人》女主失聲登台變伴舞 觀眾傻眼怒求償

2025/08/06 13:46

《三面情人》主打《羅密歐與茱麗葉》初代男女主唱，吸引觀眾慕名朝聖。（翻攝自臉書）《三面情人》主打《羅密歐與茱麗葉》初代男女主唱，吸引觀眾慕名朝聖。（翻攝自臉書）

〔記者凌美雪／台北報導〕天后江蕙完成高雄巨蛋演唱會後，原定8月8日移師台北小巨蛋開唱，卻因流感尚待復原，不得已宣告首週演出延期，除向粉絲致歉，主辦也提前明確提出補償機制；但近日也有1場音樂會，領銜女主唱開演上台時才親自宣告「身體不適無法演唱」，變成由台上另一位男歌手頂替女歌手的唱段。對此，當場傻眼的觀眾，於演唱會後紛紛罵爆求償。

本刊接獲多位讀者爆料，上月26、27日在台北表演藝術中心演出的《LES TROIS 三面情人》，27日的演出，女主唱登台，卻因感冒無法唱歌，全場只做伴舞，甚至變成在台上當觀眾。讀者指出，主辦單位早在26日的場次就已知女主角身體不適，27日無法唱歌，主辦方卻完全沒有應變措施，也沒有安排替代方案或延期。而歌單中原有約9成是設計給「男女對唱」，當天只能臨時改成「男男對唱情歌」，「男歌手雖敬業，但夾著嗓子硬唱女聲高音的旋律，嚴重影響整體演出效果與聽覺體驗！讓人感到極度失望！」

對此，主辦單位於當日在臉書公告，「因女歌手身體不適，主辦單位雖已盡最大努力，本次演出未能完整呈現預定內容，對此我們深感遺憾，並感謝您的體諒！」補償方案是「提供2026法語音樂劇《羅密歐與茱麗葉》82折專屬折扣碼予購買本演出之觀眾。」對此，觀眾認為是「變相逼粉絲再掏錢」。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應