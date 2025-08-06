江蕙感冒急延期 《三面情人》女主失聲登台變伴舞 觀眾傻眼怒求償

《三面情人》主打《羅密歐與茱麗葉》初代男女主唱，吸引觀眾慕名朝聖。（翻攝自臉書）

〔記者凌美雪／台北報導〕天后江蕙完成高雄巨蛋演唱會後，原定8月8日移師台北小巨蛋開唱，卻因流感尚待復原，不得已宣告首週演出延期，除向粉絲致歉，主辦也提前明確提出補償機制；但近日也有1場音樂會，領銜女主唱開演上台時才親自宣告「身體不適無法演唱」，變成由台上另一位男歌手頂替女歌手的唱段。對此，當場傻眼的觀眾，於演唱會後紛紛罵爆求償。

本刊接獲多位讀者爆料，上月26、27日在台北表演藝術中心演出的《LES TROIS 三面情人》，27日的演出，女主唱登台，卻因感冒無法唱歌，全場只做伴舞，甚至變成在台上當觀眾。讀者指出，主辦單位早在26日的場次就已知女主角身體不適，27日無法唱歌，主辦方卻完全沒有應變措施，也沒有安排替代方案或延期。而歌單中原有約9成是設計給「男女對唱」，當天只能臨時改成「男男對唱情歌」，「男歌手雖敬業，但夾著嗓子硬唱女聲高音的旋律，嚴重影響整體演出效果與聽覺體驗！讓人感到極度失望！」

請繼續往下閱讀...

對此，主辦單位於當日在臉書公告，「因女歌手身體不適，主辦單位雖已盡最大努力，本次演出未能完整呈現預定內容，對此我們深感遺憾，並感謝您的體諒！」補償方案是「提供2026法語音樂劇《羅密歐與茱麗葉》82折專屬折扣碼予購買本演出之觀眾。」對此，觀眾認為是「變相逼粉絲再掏錢」。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法