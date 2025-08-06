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張鐵志與蔡瑞珊合作關係受關注 牽手畫面引發討論

2025/08/06 13:39

張鐵志。（資料照，記者黃耀徵攝）張鐵志。（資料照，記者黃耀徵攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕據《CTWANT》報導，文化雜誌《VERSE》創辦人張鐵志，近期因與青鳥書店創辦人蔡瑞珊在東京街頭被拍到牽手，引發外界關注。由於蔡瑞珊因侵害配偶權判賠 50 萬元案成為新聞焦點，兩人的合作與文化品牌的經營模式再度被檢視。

張鐵志長期活躍於文化評論與出版領域，曾擔任《報導者》共同創辦人、《號外》主編，也曾任中華文化總會副秘書長，主導《新活水》雜誌復刊。2020 年創立《VERSE》，並在台北、高雄設立品牌咖啡館，延伸為文化交流與選物空間。

張鐵志與蔡瑞珊不僅在青鳥書店合作，也共同經營「一頁文化製作股份有限公司」，該公司近年承接多項文化機構與地方政府標案，涵蓋文學推廣、文化策展等項目。青鳥文化制作有限公司與一頁文化，2019 年至 2022 年間合計取得多件政府委託案，其中包括屏東縣府的「牡丹社事件展覽策劃」、多屆「南國漫讀節」及客家委員會「閱讀我庄文學家推廣」等。

然而，青鳥品牌在地方的經營方式呈現快速拓展與關閉並行，例如屏東「南國青鳥」與高雄「承風青鳥」已先後停業。目前青鳥仍維持在基隆、高雄與台北的據點。部分文化評論指出，此種「快閃式」書店經營有助提升短期曝光，但長期在地深耕與公共價值的落實仍有挑戰。

此次張鐵志與蔡瑞珊的私下互動成為熱門話題。張鐵志在2012年與前妻離婚，同年與現任崔姓妻子結婚，2017年原定出任駐英國台北代表處文化組長職務，但最終選擇請辭，留在台灣陪伴長期患病的妻子，當時這個決定感動了無數人。

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