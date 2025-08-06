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《三面情人》女主上台不唱歌 主辦賠償機制遭罵爆
主辦單位補償機制遭罵爆。（翻攝自臉書）
〔記者凌美雪／台北報導〕上月26、27日在台北表演藝術中心演出的《LES TROIS 三面情人》，主辦單位早知女主角因身體不適，27日場根本無法唱歌，卻沒有取消或延期，而是直接由2位男主唱撐全場，女主唱則照樣登台變伴舞。
對比天后江蕙因流感無法唱歌，被迫將8月8日演唱會延期，主辦還提出「二等親轉讓」的補救措施。而購票進場觀賞《三面情人》演唱會的觀眾，卻在開演後才傻眼女主唱無法唱歌，對於主辦方提出的補償方案也非常不滿。
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觀眾在主辦單位臉書留言區，發現有人獲得退票，有人卻只能購買下一場音樂會取得82折優惠，大表懷疑與不滿。（讀者提供）
爆料觀眾指出，《三面情人》主辦方提出的補償方案是「提供2026法語音樂劇《羅密歐與茱麗葉》82折專屬折扣碼予購買本演出之觀眾。」但當觀眾進一步了解內容時，卻發現僅限購買 NT$2700 以上門票，而且原《三面情人》同一組購買帳號，若是購買2張以上的，也僅能獲2張折扣，還有觀眾說，「82折？ 大家都一樣？跟信用卡優惠的差價1折？而且未來有買票才有補償？ 曲目又不同，這個處理不太ok啊。」
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