金曲陣容攜手民謠傳藝師 恆春150紀念專輯《春城小唱》今搶先聽（影音）

屏東縣政府6日公布恆春建城150週年紀念專輯《春城小唱》的核心理念與內容。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕今（2025）年恆春古城建城150週年，屏東縣府推出紀念專輯《春城小唱》，今（6）日金曲製作人李欣芸與恆春民謠藝師同台，公布專輯亮點與核心理念，盼世代攜手讓古調唱出新的時代聲音。

金曲製作人李欣芸（右起）與恆春民謠藝師黃却銀、吳登榮、陳慶松，以及新生代音樂人潘宥任（左一）同台，公布專輯亮點與核心理念。（記者羅欣貞攝）

屏東縣府文化處長吳明榮表示，《春城小唱》由李欣芸統籌製作，集結恆春半島民謠藝師與當代音樂人，以「古謠新唱」為概念，打造跨世代的聲音紀錄。專輯邀請吳登榮、陳慶松、黃却銀、張錦桂、張碧英等恆春民謠、滿州民謠保存者，以及藝生謝徐鳳玉與新生代習藝藝生潘宥任共同參與，從不同世代與創作視角，重新演繹恆春民謠。

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專輯集結多位風格多元的音樂人參與，三金得主、台灣民謠大師陳明章演唱〈楓港小調〉，重新改編古調，融合現代編曲語彙詮釋傳統；金曲歌王桑布伊演唱〈思想起〉，帶來嶄新聽感。

金曲獎台語歌后曹雅雯以細膩唱腔詮釋古調，呈現台語音樂與民謠的結合；金曲獎得主戴曉君則詮釋淒美版本的〈牛母伴〉，傳遞古調中的情感與張力。入圍多項金曲獎的楊肅浩也參與演唱，注入新世代的聲音；恆春在地的浮可泰樂團，由謝徐鳳玉領軍，以民謠風格予古調清新感覺。

恆春民謠保存者陳慶松、吳登榮、黃却銀，今日演唱專輯收錄的〈四季春〉、〈平埔調〉與〈思想起〉，現場並搶先試聽由陳明章改編的〈楓港小調〉，現代編曲語彙貼近年輕聽眾，與新生代音樂人潘宥任忠實詮釋古調旋律形成對比，突顯傳統民謠在不同世代中的傳承樣貌。《春城小唱》預計11月發行。

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