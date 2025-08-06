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協助風災地區孩童急難救助 信誼基金會與創辦人共捐贈1,000萬元

2025/08/06 14:41

支援受災地區孩童急難救助、教育支持與家園重建工作，信誼基金會也響應捐助。（圖/信誼基金會提供）支援受災地區孩童急難救助、教育支持與家園重建工作，信誼基金會也響應捐助。（圖/信誼基金會提供）

〔記者魏伶如／台北報導〕近日丹娜絲颱風重創台灣中南部，帶來劇烈豪雨，造成多處地區淹水、停電與房屋毀損，對許多家庭及孩童的生活與教育造成嚴重衝擊。為協助災後重建，各方都伸出援手，信誼基金會今（6）日宣布捐贈新台幣500萬元，與信誼基金會創辦人何壽川先生個人捐出500萬元，合計捐贈1,000萬元，全數交由財團法人賑災基金會統籌運用，以支援受災地區孩童急難救助、教育支持與家園重建工作。

信誼基金會長期關注兒童早期教育與社會公益，本於人溺己溺的精神，希望可以透過民間的力量，將資源送到需要救助的地區及家庭。信誼基金會董事長張杏如女士表示，面對此次風災造成的中南部嚴重災情，希望能以基金會的實際行動發揮社會正向影響，在社會關注災區受損與救助的同時，同步呼籲大眾關懷災區兒童的教育與成長，協助災區孩童及相關教育機構早日回歸正常軌道。

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