自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

女主唱登台不唱歌 公告「限定獨家演唱純享」遭疑鑽法律漏洞

2025/08/06 14:50

《三面情人》演出當天現場公告內容。（讀者提供）《三面情人》演出當天現場公告內容。（讀者提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕《三面情人》演唱會標榜初代羅密歐男女主唱及摯友班福留的2男1女「黃金組合」，沒想到7月27日場因女主唱身體不適，只象徵性登台參與，最後一首歌都沒唱，被網友笑稱是「伴舞露臉」。對此，有人認為主辦沒有安排替代方案或延期，直接硬撐演出，非常不尊重觀眾。

爆料讀者說，她與朋友是4年前買這場演出的票，因為疫情一直延期至今，他們相信女主角身體不適無法開唱也是無奈，但主辦單位的公告內容，才是讓他們真正生氣的地方。

讀者說，主辦方在當天有出示一張A4大小的公告表示，因女歌手身體不適，演出內容將調整為「限定獨家演唱純享」方式呈現。不僅有大半觀眾沒看到公告，入場後才驚覺女歌手自己說她雖然無法唱歌，但可以做任何事。讀者認為這與事前廣告售票宣傳及現場公告明顯不符。

有網友揶揄，就是一個「來都來了」方便行事的心態？質疑主辦單位覺得歌手都來到台灣了，觀眾也都來到場館了，就湊合著把演唱會完成好了。

目前表演節目主辦單位都會備註「主辦單位保留演出異動之權利；若有異動以實際演出為準」。有網友認為，「只能說⋯法律是保護懂得法律的人，而主辦單位為藝文單位、對於相關法律自然熟稔，所以懂得鑽漏洞⋯而單純喜歡樂手想聽表演的聽眾、感冒及可憐的表演者，就會在主辦單位資本主義的思考模式及執行下而受害。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應