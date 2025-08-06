女主唱登台不唱歌 公告「限定獨家演唱純享」遭疑鑽法律漏洞

《三面情人》演出當天現場公告內容。（讀者提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕《三面情人》演唱會標榜初代羅密歐男女主唱及摯友班福留的2男1女「黃金組合」，沒想到7月27日場因女主唱身體不適，只象徵性登台參與，最後一首歌都沒唱，被網友笑稱是「伴舞露臉」。對此，有人認為主辦沒有安排替代方案或延期，直接硬撐演出，非常不尊重觀眾。

爆料讀者說，她與朋友是4年前買這場演出的票，因為疫情一直延期至今，他們相信女主角身體不適無法開唱也是無奈，但主辦單位的公告內容，才是讓他們真正生氣的地方。

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讀者說，主辦方在當天有出示一張A4大小的公告表示，因女歌手身體不適，演出內容將調整為「限定獨家演唱純享」方式呈現。不僅有大半觀眾沒看到公告，入場後才驚覺女歌手自己說她雖然無法唱歌，但可以做任何事。讀者認為這與事前廣告售票宣傳及現場公告明顯不符。

有網友揶揄，就是一個「來都來了」方便行事的心態？質疑主辦單位覺得歌手都來到台灣了，觀眾也都來到場館了，就湊合著把演唱會完成好了。

目前表演節目主辦單位都會備註「主辦單位保留演出異動之權利；若有異動以實際演出為準」。有網友認為，「只能說⋯法律是保護懂得法律的人，而主辦單位為藝文單位、對於相關法律自然熟稔，所以懂得鑽漏洞⋯而單純喜歡樂手想聽表演的聽眾、感冒及可憐的表演者，就會在主辦單位資本主義的思考模式及執行下而受害。」

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