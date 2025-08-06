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《三面情人》出包 主辦補償機制被罵爆 文化部說話了

2025/08/06 15:11

主辦單位現場公告內容模糊不清，文化部認為在演出前即應以「明顯方式」公告節目變動情形，並提供全額退費選擇。（記者凌美雪攝）主辦單位現場公告內容模糊不清，文化部認為在演出前即應以「明顯方式」公告節目變動情形，並提供全額退費選擇。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕《LES TROIS 三面情人》上月27日的演唱會，主辦單位在早知女主角身體不適，根本無法唱歌情況下，卻讓女主角依舊登台，自己跟觀眾宣布無法唱歌，但可以做任何事，沒有取消或延期演出，當場傻眼的觀眾事後非常不滿，紛紛向主辦要求賠償，沒想到最後有人獲得退票，有人卻被告知只能買下一場限定票價的演出，可享82折。

有人質疑主辦單位，從一張讓人讀不出「原來女主唱不唱了」或「可以選擇現場退票」等的異動公告，到事後的補償方案，都非常不尊重觀眾權益。對此，主管「藝文表演票券定型化契約」的文化部說話了。

文化部表示，依據「藝文表演票券定型化契約應記載及不得記載事項」第三點規定，「藝文表演主要表演人員或主要節目內容，於預定表演前發生變動時，企業經營者應即以適當方式通知消費者並以明顯方式公告之。企業經營者並應說明變動主要表演人員或主要節目內容之理由。」以及「企業經營者依前項規定通知並公告者，消費者得於演出前要求全額退費。未依前項規定通知或公告者，於表演結束後，消費者仍得要求全額退費。」

文化部表示，因此，依據規定，《三面情人》主辦單位在演出前即應以「明顯方式」公告節目變動情形，並提供全額退費選擇。目前依據社群等相關回應顯示，觀眾對於「明顯方式」及是否提供退票等資訊，認為有不明確之處。文化部已建議主辦單位應審慎評估相關公告及退費情況，落實保障消費者權益，並維護主辦單位商譽。

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