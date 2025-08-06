張鐵志、蔡瑞珊爭議延燒 余永寬：真實形象與人設落差值得檢視

青鳥書店創辦人蔡瑞珊（右）與張鐵志日前共同出席接受電台專訪。（圖片擷取自POP RAIDO 聯播網頻道。）

〔記者董柏廷／台北報導〕青鳥書店創辦人蔡瑞珊近日因侵害配偶權官司遭判賠50萬元，並與文化圈人士張鐵志在東京街頭牽手畫面引發討論。文化評論者余永寬今（6）日在臉書發文，針對青鳥書店多年來的品牌經營、公共形象與近期爭議提出觀察。

余永寬表示，通姦雖已在台灣除罪化，但配偶仍可依法提告請求賠償，或向媒體揭露第三者行為。他指出，真實生活中的形象與經營的人設若有明顯落差，往往成為小說家與媒體報導取材的焦點。他以個人經歷指出，過去因在臉書批評青鳥書店相關標案，收到警方告誡書不得靠近該店，因此兩年未再踏入青鳥書店。他並提到，雖然在台灣街頭牽手相對安全，但在東京澀谷等地，因台灣人比例高，反而更容易遇到認識的人。

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對於青鳥品牌的經營與形象挑戰，余永寬認為，「公共形象的挑戰，對於具備高度社會參與度的文化品牌尤為明顯」。他指出，青鳥書店多年來以策展與多元合作擴大品牌版圖，在文化圈建立知名度，但也因分店經營變化與合作模式引發不同聲音。

他直言，品牌若要在爭議中維持穩定發展，必須在透明度、專業執行與社會信任之間取得平衡，並改善內部溝通文化。他批評，當企業面臨公關危機時，若對內回應是「我們兩位是樹幹主體，你們只是枝葉，有不同意見就離開」，恐讓員工感到疏離，也削弱品牌凝聚力。

針對外界引用品牌名稱或活動內容，余永寬也反問：「你們在取用時，有問過我嗎？」他呼籲，文化品牌在高度曝光與多方合作之下，更應謹慎維護形象，兼顧對外溝通與內部共識。

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