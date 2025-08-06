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《三面情人》演唱會出包處理機制被罵爆 主辦單位回應了

2025/08/06 18:42

《三面情人》主打《羅密歐與茱麗葉》初代男女主唱，吸引觀眾慕名朝聖。沒想到女主唱失聲，引發一連串後續處理爭議。（翻攝自臉書）《三面情人》主打《羅密歐與茱麗葉》初代男女主唱，吸引觀眾慕名朝聖。沒想到女主唱失聲，引發一連串後續處理爭議。（翻攝自臉書）

〔記者凌美雪／台北報導〕《LES TROIS 三面情人》上月27日的演唱會，女歌手身體不適卻仍上場，結果全場由另2位男歌手演唱，女歌手則形同伴舞，當場傻眼的觀眾事後非常不滿，紛紛向主辦要求賠償，沒想到最後有人獲得退票，有人卻被告知只能買下一場限定票價的演出，可享82折。

觀眾除對補償機制不滿，也質疑演出前主辦單位未能善盡告知責任，影響觀賞者權益，對此，文化部表示，依據規定，《三面情人》主辦單位在演出前即應以「明顯方式」公告節目變動情形，並提供全額退費選擇。

主辦單位於稍早回應表示，當日演出前獲知演唱女歌手Cécilia Cara因突發的身體不適狀況，以致未能完整呈現原訂演出內容，已立即於現場進行相關公告。當日演出完畢後，接收到觀眾反映，旋即於官方粉絲團「udn瘋表演」發佈聲明，因突發狀況導致演出品質有所落差，主辦單位向所有到場支持《LES TROIS 三面情人》演出的觀眾致上萬分歉意，「並於演出當日即受理現場觀眾退票持續至今日」，「本次演唱女歌手身體不適，主辦單位盡最大努力，期正常演出，惜事與願違，Cécilia Cara與主辦單位已多次公開表達對觀眾歉意，並感謝大家理解與包容。」

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