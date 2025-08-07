自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

蔡明亮電影巡迴美墨4城 21部經典與行者系列登上國際舞台

2025/08/07 09:00

蔡明亮導演行者系列電影《無所住》將於德州奧斯汀上映。（汯呄霖電影提供）蔡明亮導演行者系列電影《無所住》將於德州奧斯汀上映。（汯呄霖電影提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕在文化部支持下，駐洛杉磯辦事處台灣書院與駐休士頓辦事處台灣書院共同策劃的「蔡明亮電影巡迴展」，將於 8 月 6 日至 31 日在美國洛杉磯、奧斯汀、舊金山及墨西哥市展開巡迴。導演蔡明亮與演員李康生將親自出席，帶來《愛情萬歲》《不散》《你那邊幾點》等 21 部深具國際影響力的經典作品，舉辦共計 30 場放映與 18 場映後座談。

《你那邊幾點》首度於柏克萊大學藝術博物館及太平洋電影資料館放映。（汯呄霖電影提供）《你那邊幾點》首度於柏克萊大學藝術博物館及太平洋電影資料館放映。（汯呄霖電影提供）

本次巡迴展以「經典劇情片系列」與「行者系列」為策展主軸，串聯美洲多座指標性藝術電影院與電影機構，包括洛杉磯美國電影中心（American Cinematheque）、德州奧斯汀電影院（Austin Film Society Cinema）、加州大學柏克萊分校藝術博物館暨太平洋電影資料館（Berkeley Art Museum and Pacific Film Archive）以及墨西哥市的墨西哥電影中心（Cineteca Nacional）。

蔡明亮經典作品《愛情萬歲》將在美國奧斯汀與舊金山與觀眾一起探索人際疏離等主題。（汯呄霖電影提供）蔡明亮經典作品《愛情萬歲》將在美國奧斯汀與舊金山與觀眾一起探索人際疏離等主題。（汯呄霖電影提供）

美國電影中心去年舉辦蔡明亮回顧展後廣獲好評，今年再度與墨西哥電影中心攜手合作，推出聚焦「行者系列」的單元。奧斯汀電影院與奧斯汀亞美影展則首次引介蔡明亮作品，以「時光流轉：蔡明亮 35 週年影展」為題，選映《無所住》《日子》《你那邊幾點》，並納入早期電視作品《小孩》與紀錄片《秋日》。

柏克萊大學藝術博物館暨太平洋電影資料館將放映 8 部蔡明亮作品，並特別安排導演胡金銓的武俠經典《龍門客棧》作為前導片，呼應《不散》中對武俠電影的致敬與連結。

劇情片《日子》是蔡明亮導演2020年作品並二度入圍柏林影展正式競賽片。（汯呄霖電影提供）劇情片《日子》是蔡明亮導演2020年作品並二度入圍柏林影展正式競賽片。（汯呄霖電影提供）

蔡明亮以其實驗性與詩意美學聞名，是台灣第2波電影新浪潮的重要代表人物，作品屢獲威尼斯、柏林、坎城等國際影展肯定。本次巡迴展除推廣台灣藝術電影，也藉由放映與座談，促進台灣電影與美洲多元文化的交流與對話。

各場次與售票資訊如下：

■美國電影中心：8 月 6 日至 8 日、8 月 10 日

購票連結

■墨西哥電影中心：8 月 13 日至 19 日

購票連結

■奧斯汀電影院：8 月 21 日至 24 日

購票連結

■柏克萊大學藝術博物館暨太平洋電影資料館：8 月 22 日至 31 日

購票連結

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應