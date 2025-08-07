蔡明亮電影巡迴美墨4城 21部經典與行者系列登上國際舞台

蔡明亮導演行者系列電影《無所住》將於德州奧斯汀上映。（汯呄霖電影提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕在文化部支持下，駐洛杉磯辦事處台灣書院與駐休士頓辦事處台灣書院共同策劃的「蔡明亮電影巡迴展」，將於 8 月 6 日至 31 日在美國洛杉磯、奧斯汀、舊金山及墨西哥市展開巡迴。導演蔡明亮與演員李康生將親自出席，帶來《愛情萬歲》《不散》《你那邊幾點》等 21 部深具國際影響力的經典作品，舉辦共計 30 場放映與 18 場映後座談。

《你那邊幾點》首度於柏克萊大學藝術博物館及太平洋電影資料館放映。（汯呄霖電影提供）

本次巡迴展以「經典劇情片系列」與「行者系列」為策展主軸，串聯美洲多座指標性藝術電影院與電影機構，包括洛杉磯美國電影中心（American Cinematheque）、德州奧斯汀電影院（Austin Film Society Cinema）、加州大學柏克萊分校藝術博物館暨太平洋電影資料館（Berkeley Art Museum and Pacific Film Archive）以及墨西哥市的墨西哥電影中心（Cineteca Nacional）。

蔡明亮經典作品《愛情萬歲》將在美國奧斯汀與舊金山與觀眾一起探索人際疏離等主題。（汯呄霖電影提供）

美國電影中心去年舉辦蔡明亮回顧展後廣獲好評，今年再度與墨西哥電影中心攜手合作，推出聚焦「行者系列」的單元。奧斯汀電影院與奧斯汀亞美影展則首次引介蔡明亮作品，以「時光流轉：蔡明亮 35 週年影展」為題，選映《無所住》《日子》《你那邊幾點》，並納入早期電視作品《小孩》與紀錄片《秋日》。

柏克萊大學藝術博物館暨太平洋電影資料館將放映 8 部蔡明亮作品，並特別安排導演胡金銓的武俠經典《龍門客棧》作為前導片，呼應《不散》中對武俠電影的致敬與連結。

劇情片《日子》是蔡明亮導演2020年作品並二度入圍柏林影展正式競賽片。（汯呄霖電影提供）

蔡明亮以其實驗性與詩意美學聞名，是台灣第2波電影新浪潮的重要代表人物，作品屢獲威尼斯、柏林、坎城等國際影展肯定。本次巡迴展除推廣台灣藝術電影，也藉由放映與座談，促進台灣電影與美洲多元文化的交流與對話。

各場次與售票資訊如下：

■美國電影中心：8 月 6 日至 8 日、8 月 10 日

■墨西哥電影中心：8 月 13 日至 19 日

■奧斯汀電影院：8 月 21 日至 24 日

■柏克萊大學藝術博物館暨太平洋電影資料館：8 月 22 日至 31 日

