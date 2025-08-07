自由電子報
霧峰林家後代林澄葫蘆墩文化中心開展 母女先後入選台中市美術家接力展

2025/08/07 14:03

林澄（圖右）與母親張亦足，為台中市美術接力展首對母女入選者，傳為佳話。（記者歐素美攝）林澄（圖右）與母親張亦足，為台中市美術接力展首對母女入選者，傳為佳話。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕霧峰林家第10代、留法藝術家林澄，融合鳥瞰構圖、符號拼貼、水墨交融等多重技法，呈現台灣獨有的自然地貌、族群記憶與文化軌跡，傳遞內心堅定的台灣之愛，作品即日起至31日在台中市葫蘆墩文化中心展出。林澄的母親張亦足早年也曾獲台中市美術家接力展獎項，成為台中市美術家接力展史上首對母女入選者，傳為佳話。

林澄作品〈展開城市系列-城市遊龍〉描繪出台灣的多重樣貌與文化血脈。（記者歐素美攝）林澄作品〈展開城市系列-城市遊龍〉描繪出台灣的多重樣貌與文化血脈。（記者歐素美攝）

台中市葫蘆墩文化中心表示，台中市美術家接力展「轉古鑄今話台灣」創作者林澄以巴黎藝術教育的跨文化思潮激盪，發展出極具辨識力的個人風格，從展開城市空拍視角、海上的島海權競逐，到〈順風相送所描繪的歷史旅程，以創新水墨語言，描繪出台灣的多重樣貌與文化血脈，更多是生命關懐、社會風俗與環境景觀的省思。

林澄作品〈Ilod〉描繪鄭成功與荷蘭人相爭稱霸東南亞海域的歷史場景。（記者歐素美攝）林澄作品〈Ilod〉描繪鄭成功與荷蘭人相爭稱霸東南亞海域的歷史場景。（記者歐素美攝）

林澄說，台灣之美，不只在風景，而是在我們共同的記憶與土地故事中！台灣，不只是地圖上的一座島，更是一段段承載家族記憶與文化情感的深層歷史，並將其化作畫面語言。

林澄的作品Ilod〉、台灣船/號，以16世紀海洋貿易競合為題，描繪鄭成功與荷蘭人相爭稱霸東南亞海域的歷史場景；新台灣輿圖融合清代地圖與霧峰林家歷史，重現林爽文事件、大里杙遷至阿罩霧的動盪時局；還有，以傳統符碼「龍」的圖騰形貌介入畫幅的雙龍戲珠鳥瞰圖；潛龍勿用及前傳潛藏深海的神秘巨龍，象徵韜光養晦，等待厚積薄發的生命轉機。

林澄以「古圖‧今話‧心繫台灣」作為核心理念，用筆墨述說家國之情，不僅是視覺藝術的饗宴，更是一場文化與記憶的再發現。

