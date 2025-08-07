霧峰林家後代林澄葫蘆墩文化中心開展 母女先後入選台中市美術家接力展

林澄（圖右）與母親張亦足，為台中市美術接力展首對母女入選者，傳為佳話。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕霧峰林家第10代、留法藝術家林澄，融合鳥瞰構圖、符號拼貼、水墨交融等多重技法，呈現台灣獨有的自然地貌、族群記憶與文化軌跡，傳遞內心堅定的台灣之愛，作品即日起至31日在台中市葫蘆墩文化中心展出。林澄的母親張亦足早年也曾獲台中市美術家接力展獎項，成為台中市美術家接力展史上首對母女入選者，傳為佳話。

林澄作品〈展開城市系列-城市遊龍〉描繪出台灣的多重樣貌與文化血脈。（記者歐素美攝）

台中市葫蘆墩文化中心表示，台中市美術家接力展「轉古鑄今話台灣」創作者林澄以巴黎藝術教育的跨文化思潮激盪，發展出極具辨識力的個人風格，從〈展開城市〉空拍視角、〈海上的島〉海權競逐，到〈順風相送〉所描繪的歷史旅程，以創新水墨語言，描繪出台灣的多重樣貌與文化血脈，更多是生命關懐、社會風俗與環境景觀的省思。

請繼續往下閱讀...

林澄作品〈Ilod〉描繪鄭成功與荷蘭人相爭稱霸東南亞海域的歷史場景。（記者歐素美攝）

林澄說，台灣之美，不只在風景，而是在我們共同的記憶與土地故事中！台灣，不只是地圖上的一座島，更是一段段承載家族記憶與文化情感的深層歷史，並將其化作畫面語言。

林澄的作品〈Ilod〉、〈台灣船/號〉，以16世紀海洋貿易競合為題，描繪鄭成功與荷蘭人相爭稱霸東南亞海域的歷史場景；〈新台灣輿圖〉融合清代地圖與霧峰林家歷史，重現林爽文事件、大里杙遷至阿罩霧的動盪時局；還有，以傳統符碼「龍」的圖騰形貌介入畫幅的〈雙龍戲珠〉鳥瞰圖；〈潛龍勿用及前傳〉潛藏深海的神秘巨龍，象徵韜光養晦，等待厚積薄發的生命轉機。

林澄以「古圖‧今話‧心繫台灣」作為核心理念，用筆墨述說家國之情，不僅是視覺藝術的饗宴，更是一場文化與記憶的再發現。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法