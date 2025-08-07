企業支持身障藝文發展 「小鄧麗君」尋回舞台

台北市勞動局昨（6日）宣布，為力邀企業一同加入支持身心障礙者走上藝文舞台的行列，已與中華民國身心障礙者藝文推廣協會合作，持續建構友善、無障礙的表演環境（翻攝自全方位樂團）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市勞動局與中華民國身心障礙者藝文推廣協會合作，邀請企業加入支持身心障礙者走上藝文舞台，建構友善、無障礙的表演環境，並以多元方式推動藝文平權，包括曾在《中國好聲音》驚豔全場的「小鄧麗君」張玉霞，在節目結束後，經協會協助，由新竹物流進用，提供了穩定收入。

勞動局長王秋冬表示，市府重視身心障礙者的就業發展，不僅支持他們進入職場，也積極推動藝文領域的就業機會，包括企業進用、演出媒合、街頭藝人協助到藝文教育推廣等，整合各方資源讓有表演天分的身障朋友，能夠擁有穩定且持續的演出舞台。

請繼續往下閱讀...

曾在《中國好聲音》驚豔各界的「小鄧麗君」張玉霞，與姊姊張玉玲組成「欣韻二重唱」，清亮的歌聲感動不少觀眾，但節目結束後失去演出機會與收入來源，張玉玲轉行為按摩師，張玉霞因缺乏其他工作技能而陷入困境。幸好在藝文協會的協助下，新竹物流進用為所屬的「全方位樂團」，不僅提供穩定收入，也讓她重新拾音樂夢，找回自信與笑容。

還有來自日商丸紅國際股份有限公司電力專案分公司，曾短期進用3名身障表演者──視障肚皮舞者胡佳宇、客家創作歌手楊玉凡，以及原住民輪椅歌手曾玉婷，3人透過這段合作獲得演出機會與穩定收入，胡佳宇甚至成為全國首位視障肚皮舞者，並奪下公開賽亞軍。

中華民國身心障礙者藝文推廣協會秘書長朱萬花表示，無數身障藝術家從自我懷疑、封閉內向到勇敢站上舞台、綻放光芒，轉變往往只來自企業的一次信任、一場演出邀請，就能帶來生命的改變，希望有更多企業能提供身障者藝文支持的舞台。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法