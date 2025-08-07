自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

企業支持身障藝文發展 「小鄧麗君」尋回舞台

2025/08/07 13:58

台北市勞動局昨（6日）宣布，為力邀企業一同加入支持身心障礙者走上藝文舞台的行列，已與中華民國身心障礙者藝文推廣協會合作，持續建構友善、無障礙的表演環境（翻攝自全方位樂團）台北市勞動局昨（6日）宣布，為力邀企業一同加入支持身心障礙者走上藝文舞台的行列，已與中華民國身心障礙者藝文推廣協會合作，持續建構友善、無障礙的表演環境（翻攝自全方位樂團）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市勞動局與中華民國身心障礙者藝文推廣協會合作，邀請企業加入支持身心障礙者走上藝文舞台，建構友善、無障礙的表演環境，並以多元方式推動藝文平權，包括曾在《中國好聲音》驚豔全場的「小鄧麗君」張玉霞，在節目結束後，經協會協助，由新竹物流進用，提供了穩定收入。

勞動局長王秋冬表示，市府重視身心障礙者的就業發展，不僅支持他們進入職場，也積極推動藝文領域的就業機會，包括企業進用、演出媒合、街頭藝人協助到藝文教育推廣等，整合各方資源讓有表演天分的身障朋友，能夠擁有穩定且持續的演出舞台。

曾在《中國好聲音》驚豔各界的「小鄧麗君」張玉霞，與姊姊張玉玲組成「欣韻二重唱」，清亮的歌聲感動不少觀眾，但節目結束後失去演出機會與收入來源，張玉玲轉行為按摩師，張玉霞因缺乏其他工作技能而陷入困境。幸好在藝文協會的協助下，新竹物流進用為所屬的「全方位樂團」，不僅提供穩定收入，也讓她重新拾音樂夢，找回自信與笑容。

還有來自日商丸紅國際股份有限公司電力專案分公司，曾短期進用3名身障表演者──視障肚皮舞者胡佳宇、客家創作歌手楊玉凡，以及原住民輪椅歌手曾玉婷，3人透過這段合作獲得演出機會與穩定收入，胡佳宇甚至成為全國首位視障肚皮舞者，並奪下公開賽亞軍。

中華民國身心障礙者藝文推廣協會秘書長朱萬花表示，無數身障藝術家從自我懷疑、封閉內向到勇敢站上舞台、綻放光芒，轉變往往只來自企業的一次信任、一場演出邀請，就能帶來生命的改變，希望有更多企業能提供身障者藝文支持的舞台。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應