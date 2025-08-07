讓搭捷運如同逛美術館 中捷公司在5座車站將手勢裝置藝術立體化

台中捷運北屯總站公共藝術裝置。（中捷公司提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕讓民眾搭捷運如同逛美術館，台中捷運公司日前將7種生活中常見手勢語言轉化為公共藝術，在綠線車站設置手勢裝置，現今更進一步將手勢圖像轉化為立體藝術裝置，讓旅客在中捷車站穿越、停留的每個瞬間，也能感受到這座城市的藝術溫度與設計層次。

台中捷運四維國小站公共藝術裝置。（中捷公司提供）

民眾搭捷運總是行色匆匆，從不對週遭環境多看一眼，中捷公司希望捷運不是普通的大眾運輸工具，而是加入人文色彩的大眾運輸工具。

中捷公司延續先前「多彩的台中，友善的城市」手勢主題，再與台中在地團隊合作，設計以「圖像原型轉化為實用空間」為出發點，讓視覺符號不再只是牆上的標誌，而是轉化可觸碰、使用、也能感知的公共藝術裝置。

手勢裝置設在5座車站，包括北屯總站、四維國小站、文心崇德站、南屯站與豐樂公園站，每一件裝置作品皆對應各站的手勢主題，呈現清晰的造型語彙與空間感。

台中捷運豐樂公園站公共藝術裝置。（中捷公司提供）

像是北屯總站的「#WELCOME!」，透過張開雙臂般的結構，象徵城市溫暖迎接旅人；四維國小站的「#LIKE!」則以輕巧跳動的幾何構造，呼應孩童般的靈動與親切；而文心崇德站的「#OK!」座椅，則透過線性延展表現合作、連結與節奏之間的呼應。

台中捷運南屯站公共藝術裝置。（中捷公司提供）

