自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

讓搭捷運如同逛美術館 中捷公司在5座車站將手勢裝置藝術立體化

2025/08/07 14:05

台中捷運北屯總站公共藝術裝置。（中捷公司提供）台中捷運北屯總站公共藝術裝置。（中捷公司提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕讓民眾搭捷運如同逛美術館，台中捷運公司日前將7種生活中常見手勢語言轉化為公共藝術，在綠線車站設置手勢裝置，現今更進一步將手勢圖像轉化為立體藝術裝置，讓旅客在中捷車站穿越、停留的每個瞬間，也能感受到這座城市的藝術溫度與設計層次。

台中捷運四維國小站公共藝術裝置。（中捷公司提供）台中捷運四維國小站公共藝術裝置。（中捷公司提供）

民眾搭捷運總是行色匆匆，從不對週遭環境多看一眼，中捷公司希望捷運不是普通的大眾運輸工具，而是加入人文色彩的大眾運輸工具。

中捷公司延續先前「多彩的台中，友善的城市」手勢主題，再與台中在地團隊合作，設計以「圖像原型轉化為實用空間」為出發點，讓視覺符號不再只是牆上的標誌，而是轉化可觸碰、使用、也能感知的公共藝術裝置。

手勢裝置設在5座車站，包括北屯總站、四維國小站、文心崇德站、南屯站與豐樂公園站，每一件裝置作品皆對應各站的手勢主題，呈現清晰的造型語彙與空間感。

台中捷運豐樂公園站公共藝術裝置。（中捷公司提供）台中捷運豐樂公園站公共藝術裝置。（中捷公司提供）

像是北屯總站的「#WELCOME!」，透過張開雙臂般的結構，象徵城市溫暖迎接旅人；四維國小站的「#LIKE!」則以輕巧跳動的幾何構造，呼應孩童般的靈動與親切；而文心崇德站的「#OK!」座椅，則透過線性延展表現合作、連結與節奏之間的呼應。

台中捷運南屯站公共藝術裝置。（中捷公司提供）台中捷運南屯站公共藝術裝置。（中捷公司提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應