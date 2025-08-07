自由電子報
晴時多雲

藝文 > 即時

嘉義殺進台灣文博會！「＋1點」展區16品牌大集合 這次真的加到心坎裡

2025/08/07 11:50

文化部政務次次長王時思（右1）、嘉義市長黃敏惠（右2）、嘉義市文化局局長謝育哲（左2）在「+1點」展位合影。（嘉義市政府文化局提供）文化部政務次次長王時思（右1）、嘉義市長黃敏惠（右2）、嘉義市文化局局長謝育哲（左2）在「+1點」展位合影。（嘉義市政府文化局提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕2025台灣文博會品牌商展即日起至8月11日熱鬧登場，在南港展覽館一館登場。其中，嘉義市政府今年帶著全新城市提案「＋1點」進駐南港展覽館一館K6區「島嶼風尚」展區，適逢嘉義建城321週年，以「320＋1」為靈感，象徵城市持續堆疊、創造、延伸，成為城市博覽會前哨戰。

再製+1展出優木良品展品。（嘉義市政府文化局提供）再製+1展出優木良品展品。（嘉義市政府文化局提供）

今年嘉義市集結歷年最多在地品牌參展，展覽以「從地方出發，為城市加一點」為核心理念，分為「生根＋1」、「風土＋1」、「眾生＋1」、「再製＋1」四大子區，網羅16組地方品牌，橫跨設計、飲食、工藝、永續設計等面向。像是「生根＋1」展區聚焦地方創作者與文化書寫，「風土＋1」展現嘉義米食、鵝肉等在地飲食特色，「眾生＋1」串連木雕與刻印工藝，「再製＋1」則將傳統工藝結合再生設計，詮釋永續美學。

2025文博會嘉義市政府文化局展區。（嘉義市政府文化局提供）2025文博會嘉義市政府文化局展區。（嘉義市政府文化局提供）

此外，嘉義市首度參與Pinkoi線上展銷與文博會B2B媒合平台，讓在地品牌突破時空限制與國內外市場接軌；B2B則促進品牌與企業、通路的深度合作，打開更多發展可能。文化局長謝育哲指出，今年參展是一次「產業鏈結×策展內容×生活風格」的品牌實驗現場，「文化不只是被看見，還能被使用、被購買、被喜歡，成為日常生活的一部分。」

展期間還將舉辦「＋1點」主題講座「嘉義人 vs 異鄉人：看見不一樣的『新嘉義』風格」，邀請《下港女子》創辦人楊甯凱、《嘉義異鄉人》主理人孫育晴，以及返嘉青創代表鄧澤，於8月9日下午2時45分在主舞台區分享觀察與經驗，將帶觀眾重新認識嘉義。詳詢台灣文博會官網（https://creativexpo.tw/zh-TW/）。

